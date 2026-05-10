小泉今日子、自身初の単独武道館公演の放送・配信が決定 話題呼んだ還暦ステージ
俳優・歌手の小泉今日子の最新ツアー『KK60 〜コイズミ記念館〜 KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』から日本武道館公演の模様をWOWOWで7月に独占放送・配信することが決定した。
【ライブ写真】お洒落＆ハッピー！小泉今日子の武道館ライブの模様
1982年に歌手デビューするや、アイドルとして爆発的人気を博した小泉。その活躍はアイドルの枠組みにとどまらず、当時のポップカルチャーを代表するアイコンとしてファッションをはじめさまざまなジャンルで注目を集めてきた。俳優としても数々の映画やドラマ、舞台に出演し、さらには演出やプロデュースをも手がける活躍を見せ、その多彩でしなやかなスタイルは多くの人々の支持と共感を集めている。
そんな小泉が今年1月から5月にわたって開催した全国ツアーより、自身初となった単独日本武道館公演（5月3日）のステージをWOWOWで独占放送・配信する。自身のこだわりが詰め込まれ、話題を集めた公演の模様が楽しめる。
さらに、ライブ、主演映画、舞台、ドラマなどを網羅した小泉の特集も公開される。デビューから40年以上、エンターテインメント界のトップスターとして走り続けてきた小泉今日子のさまざまな魅力を楽しめる特集となる。
『小泉今日子「KK60 〜コイズミ記念館〜 KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」』
7月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜1カ月間アーカイブ配信あり
『小泉今日子TOUR 2022 KKPP（Kyoko Koizumi Pop Party）』
7月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜1カ月間アーカイブ配信あり
『私を探さないで」作・演出岩松了勝地涼×河合優実×小泉今日子』
7月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜2週間アーカイブ配信あり
『小林聡美 NIGHT SPECTACLES チャッピー小林と東京ツタンカーメンズ』
7月放送・配信予定
※WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信あり
『祝還暦！小泉今日子の映画の話』
7月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜2026年7月31日までアーカイブ配信あり
『空中庭園』
7月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜2026年9月30日までアーカイブ配信あり
『トウキョウソナタ』
7月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜アーカイブ配信あり
『グーグーだって猫である』
7月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜2026年12月31日までアーカイブ配信あり
『毎日かあさん』
7月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜2026年9月30日までアーカイブ配信あり
『センセイの鞄』
『連続ドラマW贖罪』
『川のほとりで』
WOWOWオンデマンドで配信中
【ライブ写真】お洒落＆ハッピー！小泉今日子の武道館ライブの模様
1982年に歌手デビューするや、アイドルとして爆発的人気を博した小泉。その活躍はアイドルの枠組みにとどまらず、当時のポップカルチャーを代表するアイコンとしてファッションをはじめさまざまなジャンルで注目を集めてきた。俳優としても数々の映画やドラマ、舞台に出演し、さらには演出やプロデュースをも手がける活躍を見せ、その多彩でしなやかなスタイルは多くの人々の支持と共感を集めている。
さらに、ライブ、主演映画、舞台、ドラマなどを網羅した小泉の特集も公開される。デビューから40年以上、エンターテインメント界のトップスターとして走り続けてきた小泉今日子のさまざまな魅力を楽しめる特集となる。
『小泉今日子「KK60 〜コイズミ記念館〜 KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」』
7月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜1カ月間アーカイブ配信あり
『小泉今日子TOUR 2022 KKPP（Kyoko Koizumi Pop Party）』
7月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜1カ月間アーカイブ配信あり
『私を探さないで」作・演出岩松了勝地涼×河合優実×小泉今日子』
7月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜2週間アーカイブ配信あり
『小林聡美 NIGHT SPECTACLES チャッピー小林と東京ツタンカーメンズ』
7月放送・配信予定
※WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信あり
『祝還暦！小泉今日子の映画の話』
7月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜2026年7月31日までアーカイブ配信あり
『空中庭園』
7月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜2026年9月30日までアーカイブ配信あり
『トウキョウソナタ』
7月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜アーカイブ配信あり
『グーグーだって猫である』
7月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜2026年12月31日までアーカイブ配信あり
『毎日かあさん』
7月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜2026年9月30日までアーカイブ配信あり
『センセイの鞄』
『連続ドラマW贖罪』
『川のほとりで』
WOWOWオンデマンドで配信中