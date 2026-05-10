陸上男子１１０メートル障害で日本記録保持者の村竹ラシッド（ＪＡＬ）は、上々の滑り出しにも満足なしだ。

今季初戦となった木南道孝記念（１０日、大阪・ヤンマースタジアム長居）の同種目決勝では、大会新記録となる１３秒０５をマークして優勝。「まずまずじゃないかな。でも僕の目指すところはもっと上。初戦から１２秒出る可能性もあったし、調整するべきところとかもいっぱいあったと思う」と冷静に振り返った。

昨年の世界選手権は５位に入るも、メダルには届かなかった。「去年は散々メダルと言っていたが、結局金だったら勝ちだけど、銀だと負け。勝ちに行かなきゃいけないと考えていて、１位を取りに行きたい」と力強く語った。

今季の目標は「アジア記録更新」「ダイヤモンドリーグのタイトル」「アジア大会優勝」「（世界陸上）アルティメット（選手権）の表彰台」の４つ。「もちろん勝ちにはこだわるけどちょっとずつ。（アルティメットで）ちゃんと表彰台に乗って、来年、再来年とちゃんと金メダルを狙えるようにと考えている」。テッペンの景色を見据え、鍛錬を重ねていく。