しし座は「推しのお宝を発掘できる！」 12星座もっちぃ占い｜5/11〜17

5/11（月）〜17（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

🤝 牡羊座：14日（木）は「本音を言えるチャンスがくる」

牡羊座のあなたは、これまでずっと言いたくて胸の中で温め続けてきた言葉をついに口にするチャンスが訪れそうです。14日（木）は、隠してきた本音を暴露するのに最適な星が巡ってきます。

仕事に手をつけようとするたびに別の用事が割り込んでくる1週間です。11日（月）は、もぐらたたきのように次々と対峙しなければならない問題が出てきますが、ここは頑張りどころですよ。

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🤝 牡牛座：17日（日）は「理想の人間関係が実現する」

牡牛座のあなたは、この人とはこういう関係でいたいかも！ みたいな自分の理想が、言葉にしなくても相手に伝わってしまう日です。17日（日）は理想とする通りの人間関係を実現しやすい星回りです☆

15日（金）は、ものすごくお仕事が充実しますが、その代わりに疲労がたまりやすいときです。意識してリラックスタイムを取るようにしないと、身が持たないかもしれませんよ♪

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🤝 双子座：17日（日）は「新しい人との出会いがある」

双子座のあなたは、初対面の人から好印象を持たれやすい時期です。17日（日）は特にいい出会いがありそう。新しい人との出会いを求めているなら、この日にスケジュールを入れてみるといいでしょう。

ずっと前に欲しかったけれども今は興味を失っているものに、もう一度情熱が湧き上がってきそうです。物欲が高まる1週間ですが、16日（土）は特に出費が多くなりそう♭

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💼 蟹座：12日（火）は「仕事にチャンスが舞い込む」

蟹座のあなたは、お仕事がとっても充実する1週間です。12日（火）は、どれから手をつけたらいいかわからないくらいに、素敵なチャンスが舞い込んできます。やることを3つまでに絞り込んで集中しましょう。

人付き合いのついでに、出費が多くなってしまいそうな1週間です。17日（日）は、周囲と足並みを揃えるために使うお金に注意してください。「私はいいや」といえる勇気がお財布を救います。

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💰 獅子座：13日（水）は「お宝を発掘できる」

獅子座のあなたは、フリーマーケットや中古ショップで、思いがけない掘り出し物と出合うことができそうな予感。特に13日（水）は、自分の趣味や推しに関するお宝を発掘することができるかも！

11日（月）は、しっかり時計を見ながら仕事をしなければならない星回りです。時間内に終わらせること、徹底的に意識しましょう☆

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🎉 乙女座：17日（日）は「新しい趣味を始めるが吉」

乙女座のあなたは、何か新しいことを始めたい欲求が高まる1週間です。17日（日）は新しい趣味を始めるのに最適な星回りです。習い事やスポーツに挑戦するのもよさそう♪

13日（水）は、一生懸命に頑張っていることがなかなか評価されにくい星回りです。むしろ、どうでもいいと思っていたところで褒められるようなアンバランスが起きるかも。褒められる事実だけを喜びましょう。

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🎉 天秤座：17日（日）は「集中して好きなことを楽しめる」

天秤座のあなたは、見たいものや聞きたいものを、心の底から楽しむことができる1週間です。特に17日（日）は、集中して好きなことを楽しめます。推しの長尺コンテンツをこの日のために取っておいた人は正解です♪

13日（水）は、やる気があるのに作業が追いついてこないということが起こりそうな予感です。実際に手を動かすべき対象をしっかり探しておきましょう。

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💼 蠍座：12日（火）は「仕事運が絶好調」

蠍座のあなたは、12日（火）がお仕事の運気が絶好調です。複雑に絡まっていた問題が、午前中の会話のなかで急にほぐれていくような感覚があるかもしれません。「あ、そうか、そういうことか」という声を内心で上げる瞬間がありそうです。

15日（金）は、誰かの行動や言葉に「え、それってどういう意味？」とざわつく場面がありそうです。基本的にそれは誰かの心のバグです。あえて確かめようとせずにスルーするのも大人の魅力かも☆

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🤝 射手座：13日（水）は「心の底から人を愛せる」

射手座のあなたは、人を信じることの大切さに気づく1週間になるでしょう。13日（水）は心の底から誰かを信頼し、深く愛することができます☆

12日（火）には、一時的なモチベーションの低下がありそうな予感です。どこから手をつけていいかわからない気分になるかもしれませんが、時間の経過とともにやる気は回復しますので安心してください。

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💰 山羊座：17日（日）は「積み立てや投資が◎」

山羊座のあなたは、積み立てや投資について検討するなら、17日（日）はとてもいい星が巡ってきます。お金については自分の直感よりも、客観的に証明されているデータを信じてください。

13日（水）は、どこに力を注げばいいか、努力の対象を見失いやすい星回りです。やりたいことを無理に探すよりも、やらなければならないことを順に片付けていけば必ず道が開けていきます。

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🎉 水瓶座：17日（日）は「好きなものに新たな発見が」

水瓶座のあなたは、17日（日）に好きなものに対する新しい発見をすることができそう。これまで推してきたものに、急にときめかなくなったなら、それはより深い愛を手に入れるための入り口かもしれません。

人付き合いのリズムが合わないと感じることがあるかもしれません。12日（火）は、こっちと向こうのタイミングが合致しづらいかもしれません。そういうときは焦らずリスケしましょう。

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🤝 魚座：12日（火）は「言葉に重みが生まれる」

魚座のあなたは、12日（火）が自分が発する言葉に圧倒的な重みが生まれる星回りです。メールでもLINEでも、自分の本音を上手に伝えることができるでしょう。

17日（日）の新月は、心の隙間を埋めるための無駄遣いをしてしまいそうな星回りです。モヤモヤする気持ちを物欲や食欲にぶつけすぎると、もったいないのでやめましょう♪

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五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ 10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。X