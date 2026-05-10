俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は10日、第18話が放送され、新章・第5章「近江長浜編」の幕が上がった。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第18話は「羽柴兄弟！」。秀吉（池松壮亮）は織田家家老に昇格し、北近江を拝領。織田信長（小栗旬）に仕えて20年、領地に長浜城を築いて城持ち大名となり、小一郎（仲野太賀）とともに羽柴姓を名乗る。小一郎は城下の統治を任されるが、人手不足。子飼いの家臣を増やすべきだと竹中半兵衛（菅田将暉）から助言され、有能な家臣を求めて選抜試験を行うことに。多くの志願者が集まる中、石田三成（松本怜生）藤堂高虎（佳久創）ら個性的な若者たちが最終試験に残る…という展開。

藤吉郎は「羽柴筑前守秀吉」、小一郎は「羽柴小一郎長秀」となった。年貢や役を免除し、城下は賑わうものの、民の訴えも相次ぐ。

寧々（浜辺美波）の父・浅野長勝（宮川一朗太）は「夢を見ているようでな。あの藤九郎殿が、このような立派な城を造り、民たちをどうまとめるかで悩んでおられる。寧々はまことに、よい夫を持ったわ（と涙ぐむ）」「馬鹿を申すな！これしきのことで泣きはせぬ」「わしを年寄り扱いするでない！この浅野長勝、まだまだ織田家のため、羽柴家のために、身を粉にして働きまするぞ！」と感慨を口にした。

「それから程なくして、長勝はこの世を去りました」（語り・安藤サクラ）

秀吉は「越前一向一揆」討伐のため留守。寧々の母・ふく（森口瑤子）は小一郎に「ぽっくりと、逝っちゃいましたね。昔はよく、侍たるもの主君のため、戦場で散るが本懐、などと言うておりましたのに」「わしの一生一番の手柄は、あなた方ご兄弟と縁者になったことだと。あの人は、果報者でした」と感謝した。

そこへ福島正則（幼名・市松）（松崎優輝）加藤清正（幼名・虎之介）（伊藤絃）が「長勝じじ様のご遺灰を、拝ませていただきたく参りました」と現れた。

浅野長勝は高台院（寧々）の養父。今作は第2話（1月11日）から登場の“古参”キャラクター。演じた俳優の宮川一朗太は9日、自身のSNSを更新。「久しぶりの勇姿、その目に焼きつけてくだされ！（笑）」と呼び掛けた。

次回は17日、第19話「過去からの刺客」が放送される。

【「豊臣兄弟！」主な退場者】（主要キャラクターのうち、劇中や番組公式サイトの相関図などで、その最期や退場が描写・言及された人物）

＜第1話「二匹の猿」＞横川甚内（勝村政信）

＜第2話「願いの鐘」＞信吉（若林時英）

＜第4話「桶狭間！」＞弥右衛門（小林顕作）、城戸小左衛門（加治将樹）、今川義元（大鶴義丹）、佐久間盛重（金井浩人）

＜第6話「兄弟の絆」＞織田信勝（中沢元紀）

＜第8話「墨俣一夜城」＞直（白石聖）

＜第14話「絶体絶命！」＞朝倉勢別動隊の大将（岡野陽一）

＜第15話「姉川大合戦」＞遠藤直経（伊礼彼方）、浅井家家臣（浦上晟周）

＜第16話「覚悟の比叡山」＞森可成（水橋研二）

＜第17話「小谷落城」＞武田信玄（郄嶋政伸）、朝倉義景（鶴見辰吾）、浅井久政（榎木孝明）、浅井長政（中島歩）

＜第18話「羽柴兄弟！」＞浅野長勝（宮川一朗太）