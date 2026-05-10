俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は10日、第18話が放送され、新章・第5章「近江長浜編」の幕が上がった。藤堂高虎役の俳優・佳久創（35）と竹中半兵衛役の俳優・菅田将暉（33）が2022年「鎌倉殿の13人」以来4年ぶりの大河共演。源義経（菅田）＆弁慶（佳久）コンビの“復活”がインターネット上で話題を集めた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第18話は「羽柴兄弟！」。秀吉（池松壮亮）は織田家家老に昇格し、北近江を拝領。織田信長（小栗旬）に仕えて20年、領地に長浜城を築いて城持ち大名となり、小一郎（仲野太賀）とともに羽柴姓を名乗る。小一郎は城下の統治を任されるが、人手不足。子飼いの家臣を増やすべきだと竹中半兵衛（菅田将暉）から助言され、有能な家臣を求めて選抜試験を行うことに。多くの志願者が集まる中、石田三成（松本怜生）藤堂高虎（佳久創）ら個性的な若者たちが最終試験に残る…という展開。

「盗人じゃ！」。商人に追い掛けられるのは高虎。小一郎は「姉川の戦い」（1570年・元亀元年）（第15話・4月19日）以来の再会となった。

高虎は橋を渡って逃げず。「足場がわずかに傾いておったからのう。橋脚が腐っておるのじゃろう。これではいつ壊れてもおかしくないわ」。この間、主君を変えて転々としていた。

選抜試験。秀吉は「わしらは秀でた才のある者を選ぶ。侍であろうと、商人であろうと、百姓であろうと、皆等しく吟味致す」と宣言。家臣になれるのは3人と告げた。

一ノ関は「槍」。二ノ関は100人が籠城した場合に30俵の米で何日持つかの「計算」。三ノ関は「座禅」。宮部継潤（ドンペイ）は「わしがよしと言うまで、みだりに身動きしてはならぬ。心を無にし、雑念を振り払うのじゃ」。そこへ煙が充満。火事か？平野長泰（西山潤）と片桐且元（長友郁真）は外に出る。且元は「まやかしの煙だろうと思いつつ、万が一にはと思い、ご本尊と経典を持ち出してまいりました」。命に従って座禅を組んだままの三成を、高虎が抱えて運び出した。

高虎・三成・長泰・且元の4人が残り、不合格の1人は自分たちで決めることに。秀吉は「うまく相手を調略せよ」と最後の関を与えた。

話し合いの末、差し迫った事情のない高虎が身を引くことになったが、三成は「誰も外れませぬ。私と藤堂殿で一人分の禄で構いませぬゆえ、四人まとめてお召し抱えくださりませ」「あの寺で、勘違いも甚だしいが、藤堂殿が私を助けようとしてくれたことだけは事実。私は、そのような借りをつくるのが嫌なのでござります」「お殿様は、この最後の関で相手を調略せよと申されました。それで私は今、お殿様を調略しているのでござります」――。

三成・長泰・且元は秀吉の家臣に。高虎は小一郎の家臣となった。

小一郎が橋を渡らず後戻りした理由を尋ねると、高虎は「あれしきの堀なら、落ちてもどうということはないとは思っておった。だが、万に一つ、頭を打って溺れる奴がいるかもしれぬ。姉川の戦いの時、友が川へ逃げて、目の前で溺れ死にました。あんな眺めは、二度と見たくなかった」と明かした。

小一郎「おまえは気が短いが、いざという時、人を助けることができる男じゃ。あの時から、わしはおまえを家臣にしたいと思うておったのだ。わしにとっての初めての家臣じゃ。よろしゅう頼むぞ、高虎！」

高虎「この藤堂高虎、身命を賭してお仕えいたしまする！（と涙）」

高虎は上半身裸になり、酒宴を盛り上げる。一人淡々と飲んでいた半兵衛をあぐらのまま抱え、輪に入れた。

SNS上には「石田三成、仏像説w」「お姫様抱っこならぬ座禅抱っこ（笑）」「弁慶（高虎）に担がれる義経（半兵衛）w」「座ったまま抱っこされる半兵衛のかわいさ（笑）」「高虎エピソードが泣ける」「あぐら抱っこw」「竹中半兵衛と藤堂高虎が同じ場にいることが感慨深く」などの声が続出。視聴者の笑いを誘い、反響を呼んだ。

次回は17日、第19話「過去からの刺客」が放送される。