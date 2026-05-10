広瀬香美が「大切なお知らせ」発表 自身プロデュースのボーカルユニット・UtaHimeからメンバー卒業へ
シンガー・ソングライターの広瀬香美が10日、自身の公式Xを通じ「広瀬香美より大切なお知らせ」を発表した。プロデュースするボーカルユニット・UtaHime（ウタヒメ）から、MOMOKAこと上田桃夏が5月末で卒業すると明らかにした。
【画像】広瀬香美プロデュースのボーカルユニット・UtaHimeからMOMOKA卒業へ（発表全文）
書面で「この度、MOMOKAこと上田桃夏は5月末日をもちまして、UtaHimeを卒業させて頂く運びとなりました」と報告。
「これまでMOMOKAは『自身のソロ活動とグループ活動の両立』という信念を持ち、全力で音楽に向き合って参りましたが、段々とソロでの活動も増えていく中、双方に十分な力を注ぐことが難しいと感じるようになりました。プロデューサーである広瀬香美、そしてメンバーとも何度も話し合いを重ねた結果、苦渋の決断ではございましたが『卒業』という結論に至りました」と説明。「突然のお知らせとなりましたことを、応援してくださっている皆さまにお詫び申し上げます」としたためた。
MOMOKAは、5月31日のFM大阪『Tears And The Spotlight』出演を最後に卒業するとし、メンバーや広瀬、スタッフ一同から感謝を伝えた。
「最後にUtaHimeは、SAYAKA・NONOKAの2名で活動して参ります。UtaHime,、MOMOKA、それぞれの新たな音楽活動に、ぜひたくさんのご期待とご関心をお寄せ頂けますよう、お願い申し上げます」とし、「これからも、UtaHime、そして上田桃夏への応援を何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけた。
【画像】広瀬香美プロデュースのボーカルユニット・UtaHimeからMOMOKA卒業へ（発表全文）
書面で「この度、MOMOKAこと上田桃夏は5月末日をもちまして、UtaHimeを卒業させて頂く運びとなりました」と報告。
「これまでMOMOKAは『自身のソロ活動とグループ活動の両立』という信念を持ち、全力で音楽に向き合って参りましたが、段々とソロでの活動も増えていく中、双方に十分な力を注ぐことが難しいと感じるようになりました。プロデューサーである広瀬香美、そしてメンバーとも何度も話し合いを重ねた結果、苦渋の決断ではございましたが『卒業』という結論に至りました」と説明。「突然のお知らせとなりましたことを、応援してくださっている皆さまにお詫び申し上げます」としたためた。
「最後にUtaHimeは、SAYAKA・NONOKAの2名で活動して参ります。UtaHime,、MOMOKA、それぞれの新たな音楽活動に、ぜひたくさんのご期待とご関心をお寄せ頂けますよう、お願い申し上げます」とし、「これからも、UtaHime、そして上田桃夏への応援を何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけた。