現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

百年続いた朝倉家はなぜ「あっけなく崩壊」したのか…？

その第十九回「過去からの刺客」のあらすじが公式サイトにて公開されました。

＊以下第十九回のネタバレを含みます。

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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。

＜第十九回のあらすじ＞

信長（小栗旬）は嫡男・信忠（小関裕太）に家督を譲り、安土に天下一統を見据えた巨大な城を造り始める。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

秀吉（池松壮亮）は柴田勝家（山口馬木也）を総大将とする上杉攻めに加わるが、作戦を巡り勝家と対立してしまう。

一方、慶（吉岡里帆）に他国の武将と内通しているという疑いがかかり、小一郎（仲野太賀）は彼女が密かに足を運んでいるという村へ向かう。

そこで小一郎は、慶がひた隠しにしていた悲しい過去を知り――。