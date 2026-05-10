マリナーズ戦の勝利後に球団公式SNSが歓喜の1枚

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が披露した“日本流”の振る舞いが話題を呼んでいる。9日（日本時間10日）に本拠地で行われたマリナーズ戦に勝利した後、村上はミゲル・バルガス内野手とお辞儀を交わすセレブレーションを見せた。「このチーム大好き！」「純粋なアスリートのメンタリティ」と反響を呼んでいる。

チームはバルガスの2打席連続弾などで快勝した。最後のアウトを奪うと、ナインは勝利をそれぞれ喜んだ。すると、村上はバルガスと向かい合い、深く頭を下げる日本式の挨拶を見せた。

球団公式X（旧ツイッター）が「お祝い画像」としてその様子を公開すると、日米ファンから称賛の声が寄せられた。「フロント＝日本式 バック＝アメリカ式 対照的な構図になっているね」「いずれボブルヘッド人形にきっとなるだろうね」「このセレブレーション大好き!!!!!」「お辞儀、お辞儀、お辞儀 ムネとチームのお辞儀タイムだ」「相変わらず、良い光景だね」といった声が寄せられた。

村上はこの日快音が聞かれなかったが、15本塁打はメジャートップタイと圧倒的な打棒を披露している。（Full-Count編集部）