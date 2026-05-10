『豊臣兄弟！』第19回 小一郎は、慶がひた隠しにしていた悲しい過去を知り…
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第19回「過去からの刺客」が、17日に放送される。
【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
■第19回のあらすじ
信長（小栗旬）は嫡男・信忠（小関裕太）に家督を譲り、安土に天下一統を見据えた巨大な城を造り始める。秀吉（池松壮亮）は柴田勝家（山口馬木也）を総大将とする上杉攻めに加わるが、作戦を巡り勝家と対立してしまう。一方、慶（吉岡里帆）に他国の武将と内通しているという疑いがかかり、小一郎（仲野太賀）は彼女が密かに足を運んでいるという村へ向かう。そこで小一郎は、慶がひた隠しにしていた悲しい過去を知り…
【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
信長（小栗旬）は嫡男・信忠（小関裕太）に家督を譲り、安土に天下一統を見据えた巨大な城を造り始める。秀吉（池松壮亮）は柴田勝家（山口馬木也）を総大将とする上杉攻めに加わるが、作戦を巡り勝家と対立してしまう。一方、慶（吉岡里帆）に他国の武将と内通しているという疑いがかかり、小一郎（仲野太賀）は彼女が密かに足を運んでいるという村へ向かう。そこで小一郎は、慶がひた隠しにしていた悲しい過去を知り…