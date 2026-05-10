「卓球 世界選手権団体戦決勝 日本−中国」（１０日、ロンドン）

世界ランク２位の日本女子が５５年ぶりの金メダルを目指し、同１位で７連覇を狙う中国と対戦した。

第１試合は、シングルス世界５位の張本美和（木下グループ）が、同２位の王曼碰を撃破。第２試合ではシングルス世界１１位の早田ひな（日本生命）が、同１位の孫穎莎と対戦し、０−３で敗れて１勝１敗となった。

早田は第１セットで中盤まで一進一退の展開だったが７−１１で敗れた。第２セットも７−１１で落とした。第３セットは連続で強烈なフォアハンドを決めるシーンもあったが及ばなかった。

１勝１敗となった第３試合は、同１５位の橋本帆乃香（デンソー）が、同７位の蒯曼と対戦。３−１で勝利して２勝２敗とした。

第４試合は張本美和と孫穎莎、第５試合は早田ひなと王曼碰が対戦する。

団体戦はシングルスで３勝挙げたチームが勝つ方式。日本は予選を３戦全勝で突破した。決勝トーナメントではクロアチア、ルクセンブルク、ウクライナ、ドイツに３−０のストレートで勝利して、７連勝で６大会連続の決勝進出。６大会連続で、中国と決勝で対戦することになった。