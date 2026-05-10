『豊臣兄弟！』新キャストにネット反響「朝ドラに出てた子だ！」「大出世じゃん」
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第18回「羽柴兄弟！」が、10日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真あり】「朝ドラに出てた子だ！」新キャストにネット反響
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
第18回では、秀吉（池松壮亮）が織田家家老に昇格し、北近江を拝領。領地に長浜城を築いて城持ち大名となり、小一郎（仲野）はともに羽柴姓を名乗ることになった。小一郎は城下の統治を任されるものの、人手不足に悩まされる。そんな中、半兵衛（菅田将暉）から「子飼いの家臣を増やすべき」と助言を受け、有能な家臣を求めた選抜試験を実施した。
多くの志願者が集まる中、石田三成（松本怜生）、藤堂高虎（佳久創）ら個性的な若者たちが最終試験に進出。中でも視聴者の注目を集めたのが、連続テレビ小説『おむすび』での好演も話題となった松本演じる石田三成だった。
三成は秀吉に重用された近江国生まれの大名で、賤ヶ岳の戦いで活躍したほか、数字に強い才覚を発揮し、太閤検地などでも功績を残した人物。秀吉の晩年には25歳の若さで五奉行の1人となり、豊臣政権の中核を担っていく。
SNSでは「松本怜生の三成、めちゃくちゃいい」「三成役の子、朝ドラに出てた子だ！」「若き石田三成の雰囲気がぴったり。大出世じゃん！」「今後の活躍が楽しみ」「存在感がすごい」などの声が寄せられ、初登場から大きな反響を呼んでいた。
【写真あり】「朝ドラに出てた子だ！」新キャストにネット反響
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
多くの志願者が集まる中、石田三成（松本怜生）、藤堂高虎（佳久創）ら個性的な若者たちが最終試験に進出。中でも視聴者の注目を集めたのが、連続テレビ小説『おむすび』での好演も話題となった松本演じる石田三成だった。
三成は秀吉に重用された近江国生まれの大名で、賤ヶ岳の戦いで活躍したほか、数字に強い才覚を発揮し、太閤検地などでも功績を残した人物。秀吉の晩年には25歳の若さで五奉行の1人となり、豊臣政権の中核を担っていく。
SNSでは「松本怜生の三成、めちゃくちゃいい」「三成役の子、朝ドラに出てた子だ！」「若き石田三成の雰囲気がぴったり。大出世じゃん！」「今後の活躍が楽しみ」「存在感がすごい」などの声が寄せられ、初登場から大きな反響を呼んでいた。