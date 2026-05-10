ロックバンド「緑黄色社会」のボーカル長屋晴子（30）が、10日放送のTOKYO FM「菊池風磨 hoursz」（日曜前11・00）にベース穴見真吾（28）とゲスト出演し、プライベートでのこだわりについて語った。

高校の同級生らで11年に結成。その後、穴見が加入し、現在の4人での活動が始まった。18年にメジャーデビューし、22年に「Mela！」でNHK紅白歌合戦に初出場した。

今年で結成15周年。長く同じ釜の飯を食ったバンド仲間にも、見せていない部分があるという。それは自宅。「家は私の城なんですけど、普段はしっかりしちゃうところがあるので、家はめっちゃ気を抜きたいんですよ。だから、家だけは何してもいい場所です」と、その理由を説明した。

「散らかっているわけじゃないんですけど、堅苦しい場所にしたくない。だから、ルールをそんなに決めていないです」

さらに長屋からは、「絶対にメンバーを呼ばないです」と意外な一言が。穴見も「“メンバー禁制”なんですよ、なぜか。（長屋が

）みんなの家には来てはいるけど。（キーボードの）peppeの家は行ったことないかもしれないけど」と説明した。

長屋は「チームの関係者だけは呼びたくなくて私の素が全く違うから、そこは見せたくない」とあらためて強調。友達はめっちゃ呼ぶというが、バンドメンバーは「嫌なんです、こればっかりは絶対に。何年たっても。絶対に嫌です」という。さらに「近いからこそ、恥ずかしいんですよね。長屋はそういうもんですね」と笑っていた。