◆陸上 木南記念（１０日、大阪・ヤンマースタジアム長居）

男子１万メートルで日本記録保持者の鈴木芽吹（トヨタ自動車）が、２７分２０秒１１で制して、名古屋・アジア大会の派遣設定記録（２７分３１秒２７）を突破し、代表に内定した。

序盤は中団に控えたが、４０００メートル過ぎから２番手にとりつくとリズム良く追走し、外国人ペースメーカーが外れたラスト２周は独走。最後までペースを緩めず、両手を広げてゴール。アジア行きの切符を手にした。「勝つことが一番だったけど、見ているのはその先」と振り返る。

昨年９月の東京世界陸上に初出場したが、結果は２０位と惨敗。世界との差を痛感させられ、その後はさらに高い意識が芽生え、練習も「量をやる時期、質をやる時期」と細かい戦略を練って計画的にこなしてきた。昨年１１月の八王子ロングディスタンスでは、２０２３年１２月に塩尻和也（富士通）が出した２７分９秒８０を３秒８８も上回る日本記録を出すなど、成長につなげている。

アジア大会に向け「勝つことだったり、２６分台に向けていかにいいレースをしていくか考えている」と前だけを見つめる。