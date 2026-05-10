◇卓球・世界選手権団体戦 決勝 日本―中国（2026年5月10日 英ロンドン）

1971年名古屋大会以来55年ぶりの金メダルを目指す日本女子は、6大会連続で決勝戦で絶対王者・中国と対戦。第2試合は早田ひな（日本生命）が世界ランク1位の孫穎莎に0―3で敗れた。

第1ゲームは7―11、第2ゲームも7―11と連続で落とす苦しい展開。9日の準決勝・ドイツ戦では0―2と追い込まれてから逆転勝利を飾ったが、世界最強の壁は厚く、第3ゲームも8―11でストレート負けとなった。

第1試合は日本の若きエース・張本美和（木下グループ）が世界ランク2位・王曼碰に3―2で勝利。1勝1敗となり、第3試合は橋本帆乃香（デンソー）がカイ曼と対戦する。

決勝戦が第5試合にもつれ込めば、早田が王曼碰と金メダルをかけて戦う。

◇早田 ひな（はやた・ひな）2000年（平12）7月7日生まれ、福岡県北九州市出身の25歳。姉の影響を受けて4歳の時に地元の石田卓球N＋で始める。中間東中、希望が丘高と進み、現在は日本生命所属。21年東京五輪は補欠。24年パリ五輪はシングルス銅、団体銀。1メートル67。左シェークハンド。