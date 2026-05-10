ムバッペがエル・クラシコ帯同メンバー外に…前日練習残り5分でハムストリングに違和感
レアル・マドリーが10日、同日に行うラ・リーガ第35節・バルセロナ戦の帯同メンバーを発表し、FWキリアン・ムバッペの欠場が確定した。
今回のエル・クラシコはバルセロナが引き分け以上でリーグ優勝を決められるという大一番。R・マドリーはムバッペが筋肉系の負傷からリーグ戦2試合ぶりの復帰を果たすか注目されていたが、帯同しないことが明らかになった。
現地紙『マルカ』によると、ムバッペは前日練習の残り5分で足を止めてハムストリングの違和感を訴えたという。スタッフ陣は練習の終盤までバルセロナ戦に出場可能との見方をしていたようで、「ムバッペは誰もが驚くなかで練習場を後にした」と伝えている。
エル・クラシコは日本時間28時(11日午前4時)よりバルセロナのホームで行われる。
今回のエル・クラシコはバルセロナが引き分け以上でリーグ優勝を決められるという大一番。R・マドリーはムバッペが筋肉系の負傷からリーグ戦2試合ぶりの復帰を果たすか注目されていたが、帯同しないことが明らかになった。
現地紙『マルカ』によると、ムバッペは前日練習の残り5分で足を止めてハムストリングの違和感を訴えたという。スタッフ陣は練習の終盤までバルセロナ戦に出場可能との見方をしていたようで、「ムバッペは誰もが驚くなかで練習場を後にした」と伝えている。
エル・クラシコは日本時間28時(11日午前4時)よりバルセロナのホームで行われる。