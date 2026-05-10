好アシストでW杯へラストアピール…19歳MF佐藤龍之介「選ばれるためにずっと取り組んできた」、現地視察の森保監督も評価
[5.10 J1百年構想リーグEAST第16節 FC東京 2-1 東京V 味スタ]
“東京ダービー”の勝利に貢献という形で、北中米ワールドカップのメンバー入りへのアピールを終えた。FC東京のMF佐藤龍之介は同点ゴールをアシスト。「やっぱりゴールに結びつくパスができたことがうれしかった」と喜びを語った。
W杯メンバー候補の19歳はダービーマッチで違いを見せた。0-1で迎えた前半41分、佐藤はPA手前でボールを持つと、巧みなターンからパスの出しどころを見つける。PA右のDF室屋成に鋭いパスを通し、同点ゴールを演出した。
「ここ数試合、あそこに室屋選手が入ってきて、けっこうフリーになれるシーンもあった。そういった今までの積み重ねが今日結びついてよかった」。2位・FC東京は勝敗次第で首位浮上の可能性もなくなる中、後半41分の途中交代まで佐藤は前線から攻守をけん引。後半アディショナルタイムにはFW長倉幹樹の逆転ゴールをピッチ外から見届けた。
「本当にアドレナリンがめちゃくちゃ出た。本当に90分の勝ちでしかやっぱり喜べない。心の底からサポーターとクラブ一丸で戦っていくなかで、今日の試合はそういった意味で本当にうれしい」
鮮烈なダービー勝利を、日本代表の森保一監督も視察していた。試合後、指揮官は佐藤のプレーぶりを称賛。「今のFC東京のアグレッシブな戦いのなかでの貢献と、攻守のつなぎ役、チャンスメイクという部分での存在感のあるプレーはしていた。1点目はアシストだったと思うが、自分自身もゴールを狙っていると思うし、チャンスメイクでゴールをお膳立てするというアシストの部分も含めて、存在感のあるプレーをしていた」と評価した。
北中米W杯のメンバー発表は15日。今日が佐藤にとって最後のアピールとなった。「この試合に限らず、ずっと自分のベストを尽くしてきたので、そこに関しては今まで全部自分が積み上げてきた。きょう特別なことはない」。今節終了時点で、チーム最多タイの5得点をマーク。今日はアシストで結果を残してきた。
最高峰の舞台は少なからず意識はしている。「もちろん選ばれたいし、選ばれるためにずっと取り組んできたのもある。だけど、ずっと自分は変わらないスタンスで次の試合に臨みたいし、練習もしっかりして、少しでも上手くなって週末にいたい」。W杯メンバー入りも、クラブの首位争いも見据えながら、今はできることだけをやり続けていく。
(取材・文 石川祐介)
“東京ダービー”の勝利に貢献という形で、北中米ワールドカップのメンバー入りへのアピールを終えた。FC東京のMF佐藤龍之介は同点ゴールをアシスト。「やっぱりゴールに結びつくパスができたことがうれしかった」と喜びを語った。
W杯メンバー候補の19歳はダービーマッチで違いを見せた。0-1で迎えた前半41分、佐藤はPA手前でボールを持つと、巧みなターンからパスの出しどころを見つける。PA右のDF室屋成に鋭いパスを通し、同点ゴールを演出した。
「本当にアドレナリンがめちゃくちゃ出た。本当に90分の勝ちでしかやっぱり喜べない。心の底からサポーターとクラブ一丸で戦っていくなかで、今日の試合はそういった意味で本当にうれしい」
鮮烈なダービー勝利を、日本代表の森保一監督も視察していた。試合後、指揮官は佐藤のプレーぶりを称賛。「今のFC東京のアグレッシブな戦いのなかでの貢献と、攻守のつなぎ役、チャンスメイクという部分での存在感のあるプレーはしていた。1点目はアシストだったと思うが、自分自身もゴールを狙っていると思うし、チャンスメイクでゴールをお膳立てするというアシストの部分も含めて、存在感のあるプレーをしていた」と評価した。
北中米W杯のメンバー発表は15日。今日が佐藤にとって最後のアピールとなった。「この試合に限らず、ずっと自分のベストを尽くしてきたので、そこに関しては今まで全部自分が積み上げてきた。きょう特別なことはない」。今節終了時点で、チーム最多タイの5得点をマーク。今日はアシストで結果を残してきた。
最高峰の舞台は少なからず意識はしている。「もちろん選ばれたいし、選ばれるためにずっと取り組んできたのもある。だけど、ずっと自分は変わらないスタンスで次の試合に臨みたいし、練習もしっかりして、少しでも上手くなって週末にいたい」。W杯メンバー入りも、クラブの首位争いも見据えながら、今はできることだけをやり続けていく。
(取材・文 石川祐介)