【ライブレポート】IS:SUE『KCON JAPAN 2026』出演！1stアルバム『QUARTET』リード曲「Quartet」初披露

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IS:SUEが、5月9日に千葉・幕張メッセにて開催された『KCON JAPAN2026』に出演、全6曲をパフォーマンスした。

■ステージ中の企画では、YUUKIがBTS 2.0のダンスカバーで観客の視線を釘付けに！

ARTIST STAGEでは、前日にMVが公開されたばかりの1st ALBUM『QUARTET』より、リード曲「Quartet」を初披露。全6曲をパフォーマンスし会場の熱気を一気に高めた。

加えて、ステージ中の企画では、YUUKIがBTS 2.0のダンスカバーで観客の視線を釘付けにし、大きな注目を集めた。

ラストを飾ったのは、ライブでも定番曲となっている「Love Myself (QUARTET ver.)」。4人でのダンスパフォーマンスは本日初披露となり、L・O・V・Eの文字を表現したキャッチーな振り付けも印象的で、観客を大いに沸かせた。

また、IS:SUEのARTIST STAGEでのセットリストは各ストリーミングサービスで公開中。ライブの余韻とともに、ぜひチェックしておきたい。

続くM COUNTDOWN STAGEでは、「Quartet」をKorean ver.で披露。サビ後半には、4人が手を繋ぎ一列で踊る印象的なパフォーマンスを見せ、キャッチーで耳に残る楽曲とともにIS:SUEならではの高いシンクロ率を誇るダンスで会場を魅了した。

MCでは、今年もKCONのステージに立てたことへの感謝を伝え、観客とのコミュニケーションを楽しむひと幕も。会場には温かな一体感が広がった。

続いて披露されたのは「Super Luna (QUARTET ver.)」。レトロポップなサウンドに乗せたエネルギッシュなパフォーマンスで、会場のボルテージはさらに上昇。観客も手拍子や歓声で応え、会場全体が一体となる熱狂的な空間が生まれ、『KCON JAPAN 2026』ならではの特別なステージを存分に印象づけた。

IS:SUEは、史上最大規模となる東京ガーデンシアターでの追加公演『2026 IS:SUE 1ST TOUR FINAL - IS:SUE IS COMING』を5月24日に開催予定。チケットはすでにソールドアウトしている。

(C)CJ ENM (C)LAPONE GIRLS

■関連リンク

『KCON JAPAN 2026』IS:SUEセットリスト

https://is-sue.lnk.to/KCON2026

IS:SUE OFFICIAL SITE

https://is-sue.jp