グラビアアイドルの松嶋えいみ、第1子出産を報告「急きょ早まり予定帝王切開手術での出産」「母子ともに無事退院」
グラビアアイドルの松嶋えいみ（34）が10日、自身のインスタグラムを通じ、第1子出産を発表した。
【写真】グラドル・松嶋えいみ、第1子出産 かわいい赤ちゃん
松嶋は「先日、第一子となる女の子を出産しました」と報告。「ずーっと逆子ちゃんで臨月入っても回らず、予定日ギリギリまで回るのを待とうと先生とも話していたのですが、お腹の張りが強く頻回で急きょ早まり予定帝王切開手術での出産でした」と明かし、関係者に感謝。
「いまは母子ともに無事退院しており、健康に過ごしつつ試行錯誤しながら育児を楽しんでます」と伝え、「何にも変え難いかけがえのない宝物を授かった幸せを噛み締めながら、精一杯の愛を注いでいきたいと思います」とつづった。
ちょうど「母の日」とあって「自分の妊娠生活･出産を経てこんなにも知らないこと、大変なことが多いのかと身をもって感じ、改めて世の母親たちに尊敬の念を抱きました」と心境。「まだまだ母親初心者ですが、私もママみたいな母親になれたらいいな」としたためた。
松嶋は、1992年4月7日生まれ、埼玉県出身。グラビアアイドルとして活躍し、「グラビアオブザイヤー2020」最優秀賞、「同2021」で特別功労賞を受賞。ほか配信映画『浅草キッド』（21年）などに出演している。
【写真】グラドル・松嶋えいみ、第1子出産 かわいい赤ちゃん
松嶋は「先日、第一子となる女の子を出産しました」と報告。「ずーっと逆子ちゃんで臨月入っても回らず、予定日ギリギリまで回るのを待とうと先生とも話していたのですが、お腹の張りが強く頻回で急きょ早まり予定帝王切開手術での出産でした」と明かし、関係者に感謝。
「いまは母子ともに無事退院しており、健康に過ごしつつ試行錯誤しながら育児を楽しんでます」と伝え、「何にも変え難いかけがえのない宝物を授かった幸せを噛み締めながら、精一杯の愛を注いでいきたいと思います」とつづった。
松嶋は、1992年4月7日生まれ、埼玉県出身。グラビアアイドルとして活躍し、「グラビアオブザイヤー2020」最優秀賞、「同2021」で特別功労賞を受賞。ほか配信映画『浅草キッド』（21年）などに出演している。