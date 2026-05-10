「ちゃんと見ててくれる人がいるんだな」 小芝風花、橋田賞でかみしめた「丁寧に愛情を持って作品に臨む」意味

「ちゃんと見ててくれる人がいるんだな」 小芝風花、橋田賞でかみしめた「丁寧に愛情を持って作品に臨む」意味