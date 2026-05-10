◆ＳＯＭＰＯ・ＷＥリーグ第２１節 三菱重工浦和１―０日テレ東京Ｖ（１０日・埼玉スタジアム）

日テレ東京Ｖは三菱重工浦和に０―１で敗れ、今季の３位以下が決定した。前半９分に失点し、得点を奪えなかった。女子サッカーの名門・ベレーザは２１―２２年のＷＥリーグ発足後、レッズレディース相手に５シーズンで５分け５敗と、未勝利の歴史に終止符を打てなかった。

シュート数は日テレ東京Ｖの１０本に対して、三菱重工浦和は４本。特に後半は、敵地で相手に１本もシュートを打たせなかった。前線からのプレスが効果的でボールを奪われてもすぐに奪い返す好循環。それでも決定機までは持ち込めず、赤い壁をまたしても打ち破れなかった。試合後に会見場に現れた楠瀬直木監督は開口一番「結果はまたまた残念なことになってしまった」と悔しがった。

攻守の要だったＭＦ菅野奏音が長期離脱したのに加え、この日はＦＷ小林里歌子が欠場。さらにＭＦ松永未夢はスタメンに一度は名を連ねたものの、試合開始前にメンバー変更となった。それでも宿敵には失点場面以外で、決定機をほぼ作らせなかった。得点には最後の精度を欠いた格好だ。指揮官は「いろいろチーム事情を考えると、ゲーム内容としては合格点ではあった」とイレブンの奮闘ぶりをたたえた。

リーグ戦は３位以下が決定したが、女子サッカー界の名門にはアジア制覇という目標が残っている。１６日のリーグ最終節・新潟戦（味の素フィールド西が丘）を終えると韓国・水原に移動し、女子ＡＣＬ準決勝・メルボルン戦に挑む。楠瀬監督は「次の新潟戦、その後のＡＷＣＬというところでは、戦力を万全にして戦っていかないといけない」と、今季のクライマックスへ表情を引き締めていた。