まるで赤ちゃんを守るようにそばで優しく見守るわんちゃんの姿に癒されると、絶賛の声が寄せられています。

ふたりの温かな日常風景には、「お互いにかけがえのない存在ですね」「愛が溢れてる」とコメントが寄せられることに。投稿は再生回数13万回を突破することとなりました。

【動画：赤ちゃんが『大型犬にお世話され育った』結果→まるで本当の妹のようで…種族を超えた『尊すぎる光景』】

お兄ちゃんは『大きくて毛むくじゃら』なハスキー犬

TikTokアカウント『Tuki.777』に投稿され癒しを届けているのは、赤ちゃんと大型犬のわんちゃんの仲睦まじい光景。

ある日、Instagramアカウントに投稿されたその光景に映っていたのは、ハスキー犬と飼い主さんの娘ちゃん。投稿には「あたちのお兄ちゃんは毛むくじゃら」というコメントが一緒に添えられていて、そこには娘ちゃんのことを近くで見守るハスキー犬の姿があったそう。

娘ちゃんがどこかへ行こうとすると、「そっちじゃないよ」というように、自分の体を使って娘ちゃんの方向転換をさせるハスキー犬のお兄ちゃん。妹を守ろうとそばで見守るその姿は、まさにお兄ちゃんそのものです。

娘ちゃんの一挙一動を見逃さないお兄ちゃん

娘ちゃんを近くで優しく見守ってくれるお兄ちゃんは、娘ちゃんのちょっとした仕草にもすぐに反応を返してくれるそう。

娘ちゃんがよろけて、なかなか座り直せないことに気づいたお兄ちゃんは、娘ちゃんの胸の下に顔を入れて、座るお手伝いをしてくれたそう。その姿に、なんとも頼もしさを感じます。

そのままお兄ちゃんは娘ちゃんの隣にストンと腰を下ろすと、娘ちゃんの様子を伺うように顔を近づけて安全確認。娘ちゃんのことが大好きだと伝わってくるその光景に、こちらまで胸が温かくなります。

お兄ちゃんにお顔を近づけられた娘ちゃんは…

一方、娘ちゃんはそんなお兄ちゃんの警護を知ってか知らずか、無邪気な笑顔を見せていたそう。お兄ちゃんが顔を近づけてくると、嬉しそうに笑っていたといいます。

そんな娘ちゃんの姿を見て飼い主さんの方をふり返ったお兄ちゃんの表情には、優しさが溢れていたとのこと。「ボクの妹可愛いでしょ？」と、少し自慢気です。

そんなふたりの後ろには、2番目のお兄ちゃんハスキー犬の姿が。笑顔いっぱいの娘ちゃんと、娘ちゃんを警護するお兄ちゃんを優しく見守ってくれていたといいます。

娘ちゃんを近くで見守るお兄ちゃんの光景には、「お兄ちゃんの優しさが表情に出ていますね」「こんなに優しい兄ちゃんがいてくれたら良い子に育ちそう」「とっても優しい横顔」と、温かな感想がいくつも寄せられることに。

TikTokアカウント『Tuki.777』では、そんな愛情いっぱいのハスキー犬のお兄ちゃんとお姉ちゃん、そして家族たちの笑顔いっぱいの日々が綴られています。

わんちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「Tuki.777」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。