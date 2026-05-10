ナンバープレートでお金持ちだと思う北海道の地名ランキング！ 2位「函館」を抑えた1位は？【2026年調査】
新緑の中を駆け抜けるドライブが心地よい季節になりました。行楽地で高級車を見かける機会も増える中、今回はどの地域のナンバーに「富裕層」のイメージを抱くか、人々の本音をまとめました。
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜3日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う北海道の地名ランキングの結果をご紹介します。
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▼回答者コメント
「綺麗な町で豪華な感しがするから」（30代女性／三重県）
「賑やかなネオンのイメージがあるから」（40代男性／東京都）
「旅館とかすごいイメージなので」（20代男性／埼玉県）
▼回答者コメント
「札幌は、人口も多く、都会的な印象が強いので、お金持ちが多い印象です」（50代女性／新潟県）
「北海道最大の都市で経済規模も大きく、高級住宅地や富裕層の多いエリアのイメージが強いため、ナンバープレートからもお金持ちの印象を受けやすいから」（30代男性／埼玉県）
「北海道最大の都市圏で企業や高級住宅街も多く、外車や高級車のイメージが強いからです」（30代女性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜3日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う北海道の地名ランキングの結果をご紹介します。
2位：函館／56票北海道の南端に位置する函館は、日本初の開港地の一つとして栄え、異国情緒あふれる街並みが魅力です。五稜郭や函館山からの夜景は世界的な観光名所として知られています。歴史ある建築物や高級別荘地のような趣もあり、洗練された大人の富裕層が住むイメージを抱かせます。
▼回答者コメント
「綺麗な町で豪華な感しがするから」（30代女性／三重県）
「賑やかなネオンのイメージがあるから」（40代男性／東京都）
「旅館とかすごいイメージなので」（20代男性／埼玉県）
1位：札幌／181票北海道の政治・経済・文化の中心地である札幌は、広大な大通公園や時計台など、都市と自然が調和した美しい景観を誇ります。円山地区を中心とした高級住宅街の存在や、多くの大企業が集結していることから、北海道を代表する「勝ち組」の地名として圧倒的な支持を集めました。
▼回答者コメント
「札幌は、人口も多く、都会的な印象が強いので、お金持ちが多い印象です」（50代女性／新潟県）
「北海道最大の都市で経済規模も大きく、高級住宅地や富裕層の多いエリアのイメージが強いため、ナンバープレートからもお金持ちの印象を受けやすいから」（30代男性／埼玉県）
「北海道最大の都市圏で企業や高級住宅街も多く、外車や高級車のイメージが強いからです」（30代女性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)