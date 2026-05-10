「卓球 世界選手権団体戦決勝 日本−中国」（１０日、ロンドン）

世界ランク２位の日本女子が５５年ぶりの金メダルを目指し、同１位で７連覇を狙う中国と対戦した。

第１試合は、シングルス世界５位の張本美和（木下グループ）が、同２位の王曼碰と対戦し、劇的な勝利を挙げた。

第１セットは１１−４と主導権を逃さずに奪った。

第２セットも序盤に５連続ポイントを奪うなど優位に進めたが、ゲームポイントの１０点目を奪った後、５−１０から４連続ポイントで９−１０とされた。

それでも逃げ切ると、仲間がいる後ろを向いて両手を挙げてガッツポーズ。ＢＳテレ東で解説した水谷隼氏、平野早矢香氏が「すごい」と声をそろえた。

第３セットは６−１１、第４セットは４−１１で奪われたが、第５セットを１１−４で奪って勝ち切った。

平野氏は「厳しいボールが何球も来て、立て直すのが難しいと思いましたけど」と勝負強さを絶賛。水谷氏は「相手はミスしてくれないから攻めるしかない。攻める姿勢が大切だなと思いました」と話した。

第２試合ではシングルス世界１１位の早田ひな（日本生命）が、同１位の孫穎莎と対戦。７−１１、７−１１、８−１１で、０−３のストレート負けを喫して１勝１敗となった。

第３試合は同１５位の橋本帆乃香（デンソー）が、同７位の蒯曼を３−１で破って２勝１敗とした。第４試合は張本美和と孫穎莎、第５試合は早田ひなと王曼碰が対戦する。

団体戦はシングルスで３勝挙げたチームが勝つ方式。日本は予選を３戦全勝で突破した。決勝トーナメントではクロアチア、ルクセンブルク、ウクライナ、ドイツに３−０のストレートで勝利して、７連勝で６大会連続の決勝へ進出を決めた。中国とは６大会連続で、決勝で対戦することになっていた。