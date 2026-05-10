陸上女子で五輪２大会連続代表の田中希実（豊田自動織機）にとって、前を向くきっかけとなるレースになった。

木南道孝記念（１０日、大阪・ヤンマースタジアム長居）の女子１万メートルでは３１分４１秒２２で優勝したが、今秋のアジア大会（愛知）の派遣設定記録を切ることができなかった。レース後には「絶対優勝を目指したい、もう一度勝ちたい気持ちが久しぶりに心の底から出てきて、それを走りで表現できたかなと思う。運は応えてくれたけど、自分のふがいなさという部分も感じた」と顔をしかめた。

前週のゴールデンゲームズｉｎのべおかは、５０００メートルで２１位に沈んだ。「結果としては参考にはならないけど、先週のタイムを２倍したよりは早く走れた。先週の状態からは想像ができなかった。先週は選手としての根元まで問いかけていたけど（心に）揺らぎがある中でも、もう１回プラスの方向に持ってこられたので、今日はこれからに生きるレースにできた」と一定の手応えを口にした。

６月の日本選手権（愛知）に向けては、毎週のようにレースに出場する予定。「遠征の多さを楽しむ余裕もなくなっていたので、日本選手権までに体だけじゃなく心ももっと元気にして臨みたい」と展望を語った。