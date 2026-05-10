高校での授業は、下ネタを入れることで生徒たちが盛り上がることがあります。とくに男子校では、その特徴が顕著に現れるようです。漫画家・コンテくんの作品『男子校の生態』の抜粋エピソードでは、男子校に通った作者が実際に受けた授業が語られています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、あわせて約3.5万のいいねが寄せられました。



【漫画】『LとRの発音。』（全編を読む）

ある英語の授業で、生徒たちはダラダラと講義を受けていました。すると先生は「このLとRの発音が難しくてだなー間違えると違う単語の意味になることがある」と、黒板にElect（選ぶ）という単語を書き出します。先生は続けて、「このLの発音がRになるとErect…『勃起』になる」と言い出すと、男子生徒たちは思わず飛び起きました。



一気に賑やかになった教室に、先生は「LとRのどっちかの発音をするので当ててみろー」と言います。先生が「Erect！」というと、生徒たちは「勃起のほうがキター！」と盛り上がったのでした。



また、ある日の化学の授業のこと、生徒が「周期表のおもしろい覚え方教えてや〜」と先生に頼みます。すると先生は第2族元素の覚え方は「ベッド（Be）に潜って（Mg）彼女と（Ca）すれば（Sr）（Ba）ランランラン（Ra）」、第16族元素は「オス（O）（S）の性器（Se）は鉄砲レベル（Te）（Po）（Lv）」と語呂合わせを生徒たちに紹介するのでした。



さらに過激な語呂合わせを求められた先生は、第17族元素は「ふっくら（F）（Cl）ブラジャー（Br）愛の跡（I）（At）」と答えます。生徒は思わず「大人の下ネタだ…」と感動し、後ろの黒板に大きくこの語呂合わせを書きました。



読者からは「こんな授業おもしろそう」「この語呂合わせを学生時代に知りたかった」などの声が寄せられています。そこで作者のコンテくんに話を聞きました。



語呂合わせは効率的な勉強法なのかもしれない

―コンテくんの男子校では、普段から下ネタと絡めた授業や会話は多かったのでしょうか



先生にもよるのですが、下ネタを絡めてくる先生の授業は人気でしたね。「俺もその授業受けたかったわ〜！」と同級生に言われたこともありました笑。それを思い出しながら漫画にするのは当時の授業のノリを思い出せて楽しいです。



―周期表に対するコメントでは、多くの感想や自分なりの覚え方が寄せられていました



僕の漫画をきっかけに読者の方々が学生時代を思い出してくれて面白かったですし、「その語呂合わせは現役の時に聞きたかった…！」ともなりましたね（笑）やっぱりみなさん語呂合わせは記憶に残ってるみたいなので、効率的な勉強法なのかもしれません。



―男子校では、ほかにも似たような授業があったのでしょうか？



まだまだいろんな覚え方が漫画に登場してくるので楽しみにしてもらえたら嬉しいですね！当時の同級生や、現役の男子校の子からもネタが集まりつつあるので（笑）また近々新作を描きおろしたいと思います。この「周期表の語呂合わせ」が収録された『男子校の生態』第4巻が4月27日（月）に発売なので、是非手に取ってもらえたら嬉しいです！



（海川 まこと／漫画収集家）