【交際NG！8歳上の女上司】「ずっと一緒に…」現状打破するために猛勉強＜第18話＞#4コマ母道場
少女漫画の世界のようなできごとが自分の身近で起こったら？ しかも共感できるのは、悪役の立場だったとしたら……？ 今回は、いきなり少女漫画の登場人物のような状況になってしまったママの物語です。
第18話 今のままじゃダメだ！【ソウスケの気持ち】
【編集部コメント】
おぉ……ソウスケさん、本気ですね。会社によって、昇進に必要な資格などがある場合もあるでしょう。きっとソウスケさんの会社は、仕事の成果はもちろん、プラスアルファで資格が重視されるのですね。早くサヤカさんと一緒に生きていきたいと思ったソウスケさんは、自分なりに邁進中。リカコさんの言葉もしっかりと届いてよかったですね！ リカコさんも少しは安心できる……かな？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第18話 今のままじゃダメだ！【ソウスケの気持ち】
【編集部コメント】
おぉ……ソウスケさん、本気ですね。会社によって、昇進に必要な資格などがある場合もあるでしょう。きっとソウスケさんの会社は、仕事の成果はもちろん、プラスアルファで資格が重視されるのですね。早くサヤカさんと一緒に生きていきたいと思ったソウスケさんは、自分なりに邁進中。リカコさんの言葉もしっかりと届いてよかったですね！ リカコさんも少しは安心できる……かな？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙