くりぃむしちゅー上田晋也（56）のものまねでも知られるお笑い芸人のガリベンズ矢野（45）が、9日深夜放送のテレビ朝日系「上田ちゃんネル」に出演。上田について語った。

上田率いる草野球チーム「上田義塾」は試合後の打ち上げが全然ないという。「上田義塾」のメンバーの矢野は「僕、助っ人5〜6人呼んで。上田さんとだから、もちろんご飯もあると思って行くじゃないですか。上田さんは直行直帰で帰っていくとか。その若手を僕はご飯に連れて行って『上田さんから5000円預かってきて、これで若手に食わせてくれって言われてるから行こう』って言って、僕が全部お金出して、食べさせてるんですよ」と打ち明けた。

すると上田は「だいたい僕、野球の後に仕事があるんですね。早く出なきゃいけないんですよ。矢野が後輩ご飯連れて行くんでって言ったらもちろんお金出しますよ。僕はそん時に5千円なんてセコい金は渡しません、絶対に」と反論した。

「そこなんで5千円って言ったんですか？」との質問に矢野は「上田さんの顔を立てて…」と答えると、上田は「5千円は顔を立てたことにならないと思います」と話した。

そして「そもそも上田さんで稼いでる金ですもんね」と、矢野の主な収入源が上田のモノマネだとするツッコミが入ると、上田は「そうだ！ お前3割ぐらいよこせや」と言った。

矢野は「チームのためを思って身銭を切ってやってるのにもかかわらず『3割よこせ』とか言ってくるじゃないですか。こんなチームはいったん解散した方がいい」と、「上田義塾」の解散を訴えた。すると上田は「だって僕の許可なく、僕のことを勝手にモノマネして飯食ってるんです。3割ぐらいでも安い方だと思います」と語った。