佐々木李子、6月3日リリースのフルアルバムより先行配信第5弾の楽曲配信がスタート！先行配信5曲のセルフライナーノーツが到着

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歌手、声優として精力的に活動する佐々木李子が、2026年6月3日にフルアルバム『RI PATHOS』を発売する。

1月より5カ月連続でアルバム収録曲を先行配信してきた中、ラストを飾る第5弾楽曲「レクイエムボンファイヤー」が5月9日に配信リリースされた。本楽曲は、強気な芸術家性と繊細な内面の葛藤を描きながら、現実との狭間で揺れつつも、自らの音楽を“爆発”させる意志を表現した作品となっている。

また、5カ月連続先行配信を経て、佐々木本人によるライナーノーツが到着した。ぜひ5カ月連続で先行配信されてきた楽曲の数々を改めて楽しんでほしい。

フルアルバム『RI PATHOS』は全10曲すべて新曲を収録し、彼女自身のこれまでの歩みとこれから進む未来を1本の道として描く作品。今回公開されたセルフライナーノーツで先行配信5曲の世界観に触れながら、アルバム収録曲への期待を膨らませつつ、発売を楽しみにしていてほしい。

＜佐々木李子 セルフライナーノーツ＞

「まるでマトリョーシカ」

配信リンクはこちら

https://lnk.to/LZC-3395

秘められた真実と嘘が幾重にも重なっていく“自分”の中で、本当はどこにあるのか？

その狭間で揺れる、言葉にならない心の奥底を描いた一曲です。

静けさと荒々しさが交錯する、佐々木李子のメタルにどっぷりと浸ってお楽しみください。

「魂の麻辣湯」

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https://lnk.to/LZC-3400

究極の麻辣湯を探す旅。週3で食べてしまうほど愛してやまない麻辣湯への想いを歌いました。

本場かどうかじゃなくたとえ紛い物であっても、魂が込められていればそれが本物。

中毒性のある一杯のような楽曲に仕上がりました。

「花邑 -Hanamura-」

配信リンクはこちら

https://lnk.to/LZC-3401

故郷の幻の日本酒「花邑」が出来上がるまでの工程に、人生を重ねて大切に紡いだ一曲。

雪に埋もれ、長い時間孤独に耐えながら熟成と発酵を重ね、最後の一滴まで命を宿す。

透明感のある柔らかな響きとキレのある余韻まで、是非ご堪能ください。

「極超新星」

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https://lnk.to/LZC-3402

I’m a Hypernova。終わりを覚悟した者だけが持てる力強い輝きを解放させるように歌いました。

その覚悟が夢を守る鎧となり、夢を輝かせ、また新たな夢へと繋がっていく。

終焉ではなく、最大級の再生の閃光を是非体感してください。

「レクイエムボンファイヤー」

配信リンクはこちら

https://lnk.to/LZC-3403

評価されるかどうかじゃなくて、歌わずにはいられない想いがある。

綺麗にまとめる為の音楽ではなく、恥も弱さも全て抱きしめながら、内側から噴き出すものをそのまま鳴らしました。音楽は爆発だ、と感じずにはいられない一曲をお楽しみください！

●リリース情報

フルアルバム

『RI PATHOS』

佐々木李子

2026年6月3日発売

【初回限定盤（CD+BD）】



品番：LACA-35275

価格：￥8,250（税込）

仕様

・クリアスリーブケース

・ジャケットカード

・ビッグ缶バッジ（150mm）

封入特典

・ランダムフォトカード（全４種より１種封入）

【通常盤（CDのみ）】



品番：LACA-25275

価格：￥4,400（税込）

発売元：株式会社バンダイナムコミュージックライブ

販売元：株式会社バンダイナムコフィルムワークス

仕様

初回生産分限定封入特典

・ランダムフォトカード（全４種より１種封入）

＜CD＞

1. 桃李成蹊

作詞：Skipjack／作曲・編曲：田中喉笛

2. 花邑 -Hanamura-

作詞・作曲：Skipjack／編曲：佐藤厚仁

3. オランジェット

作詞・作曲：Skipjack／編曲：佐藤厚仁

4. まるでマトリョーシカ

作詞：Skipjack／作曲・編曲：佐藤厚仁

5. 極超新星

作詞・作曲：Skipjack／編曲：佐藤厚仁

6. 魂の麻辣湯

作詞・作曲：Skipjack／編曲：佐藤厚仁

7. レクイエムボンファイヤー

作詞・作曲：Skipjack／編曲：佐藤厚仁

8. カミガカリ

作詞・作曲：Skipjack／編曲：佐藤厚仁

9. ひとひら

作詞・作曲：佐々木李子／編曲：佐藤厚仁

10. 道

作詞・作曲：Skipjack／編曲：佐藤厚仁

Bonus track. てづくりのうた

作詞・作曲：佐々木李子／編曲：tkr

＜Blu-ray＞

01.リード曲「タイトル未定」 Music Video

02. Music Video Making

03. Original Movie

特典情報はこちら

https://sasakirico.lantis.jp/news/642/

予約はこちら

【初回限定盤】

https://lnk.to/LACA-35275

【通常盤】

https://lnk.to/LACA-25275

●ライブ情報

佐々木李子「RI PATHOS LIVE in OSAKA/TOKYO」

大阪・Banana Hall

2026年7月20日(月・祝) 15:45開場 16:30開演

東京・Zepp Shinjuku

2026年8月20日(木) 18:00開場 19:00開演

券種：2種

VIPスタンディング(優先入場＋入場特典付きチケット)：￥16,000(税込)

一般スタンディング：￥8,800(税込)

詳しくはこちら

https://sasakirico.com/news/detail.html?id=1179

＜佐々木李子 Profile＞

佐々木李子（ささきりこ）

誕生日：11月10日

出身地：秋田県

幼少期より歌と音楽をこよなく愛し、様々な音楽と触れ合いながら育つ。

小学校５年生の時にミュージカル「アニー」の主役を約9000人の応募の中から勝ち取る。それ以来歌と演技に目覚め、高校受験の際に音楽専門課程がある高校の音楽科、声楽科専攻に入学。

その小柄な体からは想像もつかないソウルフルな歌声を響かせる。

現在声優としても活動中。

代表作として、

TVアニメ『BanG Dream! Ave Mujica』（三角初華／ドロリス役）

TVアニメ『異世界黙示録マイノグーラ〜破滅の文明で始める世界征服〜』（エムル役）

TVアニメ『キラッとプリ☆チャン』（虹ノ咲だいあ役）

TVアニメ『かげきしょうじょ!!』（山田彩子役）、

TVアニメ『ワールドダイスター』（流石知冴役）など。

関連リンク

佐々木李子オフィシャルサイト

https://sasakirico.com/