２０２１年に亡くなった脚本家・橋田壽賀子さんの名前を冠した第３４回橋田賞の授賞式が１０日、都内で開催され、出席した俳優の今田美桜が同賞を受賞した。２５年に主演したＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」も同賞に選出された。

今田は首元から背中の美肌を見せたパンツスタイルのブラックの衣装で登壇。「この度はすばらしい賞をありがとうございます。『あんぱん』も一緒に受賞できたことはうれしいです」と喜んだ。

今田は「あんぱん」において豊かな感受性と確かな表現力で明るさと芯の強さを併せ持つヒロインの心の機微を繊細に体現し、激動の時代を生き抜く女性像を鮮やかに描き出したことが評価された。

すでに放送が終わって半年以上がたっているが、「いろんな場所で『あんぱん』の話をしてくださる方がたくさんいらっしゃる。たくさんの方に支えていただいていたのと、愛された作品だったことを実感しております」と明かし、「私の人生の中でかけがえのない財産となりました。あんぱんを通して感じた生きる上での喜びや悲しさやうれしさと丁寧に向き合いたい。これからも優しさと思いやりを忘れない人間でいたい」と話した。

同賞は人と人とのふれあいを温かく取り上げ、広く大衆に支持され、感動を呼び起こし、芸術性が豊かで放送文化の振興、向上に寄与したした番組、作品、人に贈られる。