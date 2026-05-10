「広島４−０ヤクルト」（１０日、マツダスタジアム）

広島の辰見鴻之介内野手が代走として出場し、二盗と三盗の２盗塁を決めた。代走の切り札としての躍動に新井監督も驚きの声をあげた。

辰見は２−０の七回無死一塁で一走の代走として登場。投手・清水と捕手・鈴木叶のバッテリーに対して二盗を仕掛けるとヘッドスライディングで塁を陥れた。さらに次の打者になったタイミングで三盗も敢行。スライディングで成功させた。

これで今季は７盗塁となり、失敗は１度のみ。盗塁成功率は８７・５％を誇る。辰見は「二盗はそんなに良いスタートじゃなかったんですけど、セーフになれるなと思った。かかりすぎることなく、冷静に行けた。（三盗は）しっかりタイミングを計ってスタートできた」と振り返った。

その後、菊池の三ゴロで本塁に突入したが、間一髪でアウトに。それでも新井監督は「本当によくスタートを切ったと思いますし、最後もよく（本塁に）突っ込んだ。結果アウトだったんですけど、あれだけ際どいタイミングに持っていくのは、こっちも驚いた走塁だったと思います」と評価した。

辰見は昨年１２月の現役ドラフトで楽天から加入。広島では代走の切り札として開幕から奮闘を続けている。