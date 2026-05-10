今村がゲームハイの23得点…連覇を目指す宇都宮を破った名古屋DがCSセミファイナル進出

5月10日、日環アリーナ栃木で「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」クォーターファイナルGAME2が行われ、第7シードの名古屋ダイヤモンドドルフィンズが第2シードの宇都宮ブレックスと対戦した。

試合は第1クォーターからホームの宇都宮に先行される展開となり、11－17とビハインドを背負って最初の10分を終える。しかし続く第2クォーター、名古屋Dが反撃を開始。今村佳太やアーロン・ヘンリーを中心にオフェンスを立て直し、このクォーターだけで22得点を記録する。宇都宮の得点を抑え込み、33－28と鮮やかに逆転して試合を折り返した。

後半に入ると、宇都宮の猛追に遭う。第3クォーターはグラント・ジェレットやD.J・ニュービルらに得点を許し、逆転されてしまう。名古屋Dも齋藤拓実のコントロールなどで何とか食らいつき、48－47とわずか1点リードの状況で最終クォーターへ突入した。

勝負の第4クォーター、序盤は宇都宮の攻撃を防ぎきれず、残り約7分の時点で50－56とリードを奪われてしまう。しかし、ここから名古屋Dが驚異的な勝負強さを発揮する。今村の3ポイントシュートを皮切りに反撃に転じると、齋藤やヘンリーが着実にフリースローを沈めて再逆転に成功。さらに佐藤卓磨のバスケットカウント、ヘンリーの速攻と続き、一挙12－0のランを記録して62－56と試合をひっくり返した。その後も宇都宮の反撃をしのぎ切り、最終スコア75－66で敵地での激闘を制した。

この白星により、アウェーで連勝を飾った名古屋DがCSセミファイナルへの進出を決定した。一方、ホームで連敗を喫した宇都宮はクォーターファイナル敗退となり、クラブ初のリーグ連覇はならなかった。

名古屋Dは今村が両軍最多の23得点を記録したほか、ヘンリーが17得点11リバウンド5アシスト、齋藤が12得点6アシストを挙げて勝利をけん引。一方の宇都宮は、ニュービルが16得点9リバウンド、ジェレットが13得点8リバウンド、ギャビン・エドワーズが12得点10リバウンドと奮闘するも、あと一歩及ばなかった。

■試合結果



宇都宮ブレックス 66－75 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（@日環アリーナ栃木）



宇都宮｜17｜11｜19｜19｜＝66



名古屋｜11｜22｜15｜27｜＝75



佐藤卓磨のファイトで名古屋Dが前に出る❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥@t_aaaa23 @nagoyadolphins

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- B.LEAGUE（Bリーグ） (@B_LEAGUE) May 10, 2026

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