国会報告です。自民党の山下貴司さんに聞きました。

【写真を見る】【国会報告】山下貴司さん（自民・衆）「石油、ナフサの確保に全力を挙げていく」

*2026年5月9日（土）RSKイブニングニュース内で放送

―ゴールデンウイークは岡山に戻られたということで、地元の人からどんな声や要望がありましたか。



（山下貴司さん）

「やっぱり今、中東情勢緊迫していますから、それに伴う、例えばガソリンあるいはナフサ、化学製品の原料、『これ大丈夫なの』っていう声はたくさん聞かれました。

それに対して今、経済安全保障も内閣委員長として担当してますから、石油というのが、今備蓄が大体7か月分ぐらいある。そうしたものも使いながら、また中東以外の国からもしっかりと供給を確保しながら、『少なくとも年明けまでは十分ありますよ』ということはお伝えして、少し安心していただいてるところなんですが、やっぱりまだまだ目詰まりありますよね」



「そこはやっぱり細かく聞き取って、例えばシンナーで塗料ができない、だから例えばさまざまなものが完成できない、そういう声も伺いますので、そういった目詰まりのところをしっかり聞き取って、例えば経済産業省であるとかエネルギー庁、さまざまなところに働きかけて目詰まりを取り除いていくと、そういうこともお伝えいたしました」

石油・ナフサの確保に全力を挙げる

―お話の中にもありました、やはり中東情勢の影響を受けている中で対策というのは急務でしょうか。



（山下貴司さん）

「もちろんそうですね。やはり日本、特にやっぱり地方ではガソリンがないと移動手段がありません。そしてまたやっぱりいろんなものに石油から作られた、例えばシンナー、あるいは接着剤、塗料、さまざまなものがあるわけです。医療用のポリ製品などもあります。そういったものも含めて、やっぱりしっかりと石油を確保していくということは大事です」



「ただ昔、石油ショックありました。トイレットペーパーの買い占めとかありました。あんなパニックが起きてないというのは、やはり本当に日本の皆さんが冷静に受け止められているなということもあります。われわれ政府としてはそれに甘えず、しっかりと全力でそうした石油、あるいはナフサの確保、これを全力を挙げていきます」

国民生活にとっても重要な法律を与野党しっかり議論を

―今国会の中で山下さんはどのようなことに力を入れていきたいですか

（山下貴司さん）

「今、内閣委員長として、内閣委員会は高市内閣の重要課題、これがすべて集中するところです。内閣官房長官はじめ7人の大臣が今、私の委員会に所属しています。



先日はやはりわれわれ日本というのは情報をしっかりと分析、解析、収集しなければならないということで、国家情報会議法案、これが私の委員会で通りました。そして5月8日から岡山出身の大臣である小野田紀美経済安全保障担当大臣が所管する経済安全保障法案の改正案、これが審議が始まりました。こうしたさまざまな国民生活にとっても重要な法律、これを与野党しっかり議論を尽くしていただいて、しっかりと通していく、これに全力を挙げたいと思っています」