【ラ・リーガ】ソシエダ 2−2 ベティス（日本時間5月10日／アノエタ）

【映像】完璧スルーパス→まさかのミス（実際の様子）

ソシエダに所属する日本代表MFの久保建英が、ダイレクトの柔らかいスルーパスで決定機を演出した。しかし、またもゴールには繋がらず、ファンからは悲鳴が漏れている。

ソシエダは日本時間5月10日、ラ・リーガ第35節でベティスと対戦。右ウイングで先発出場した久保は、開始早々の8分にスルーパスで決定機を作ると、26分にも同じく極上のパスでビッグチャンスを生み出す。

敵陣での縦パスに反応したFWアンデル・バレネチェアが、右サイドへ横パスを展開。すると、タッチライン際にポジションをとっていた久保は、上手く身体を開きながら左足のインサイドで、相手最終ラインの裏のスペースへダイレクトパスを供給した。

この美しい軌道のパスに反応したFWオーリ・オスカルソンは、猛追するDFアイトール・ルイバルのチャージを受けながらも右足でシュート体勢に入る。しかし、上手くミートできず、ボールは弱々しく枠外へと飛んでいった。

オスカルソンは、同じく久保が完璧なお膳立てをした8分のビッグチャンスも外しており、この試合で早くも二度目の決定的なミスとなった。

SNS上では悲鳴や嘆き

このもどかしい展開にSNS上のファンも即座に反応。「今の久保くんのパスもすごかったな（本日2回目）」「今日の久保はパスめっちゃ冴えてる」と久保のプレーを称賛する一方で、「オスカルソンはタケのアシストを何本外せば気が済む？」「久保バカうまいスルーパス出してんのに、オスカルソンほんとうに何してんの？」「決めてくれー」「なんでやねん！」「2回目やぞ！」と、またしてもゴールを奪えなかったストライカーに対する悲鳴や嘆きが殺到した。

久保は36分にもオスカルソンへのスルーパスで三度目の決定機を創出するも、こちらもゴールには繋がらず。見事なチャンスメークを見せながらもアシストはつかないまま、チームが0−2とビハインドを背負った54分にベンチへと下がった。

なおソシエダは、終盤の猛攻で同点に追いつき、2−2のドローに持ち込んでいる。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）

