◇卓球・世界選手権団体戦 決勝 日本―中国（2026年5月10日 英ロンドン）

1971年名古屋大会以来55年ぶりの金メダルを目指す日本女子は、6大会連続で決勝戦で絶対王者・中国と対戦。第1試合は世界ランク5位のエース・張本美和（木下グループ）が同2位の王曼碰を破る金星を挙げた。

第1ゲームは得意のストレートがさえ11―4で快勝。第2ゲームは10―5から粘られたが、最後は11―9で競り勝った。

第3ゲームは6―11、第4ゲームは4―11と落としたが、切り替えて臨んだ第5ゲーム。11―4で攻めきり、激闘を制した。

張本美は今大会ここまで全試合に出場し、準決勝まで9戦全勝と圧倒的な強さを発揮。これで10戦10勝となった。

決勝戦が第4試合にもつれ込めば、世界ランク1位の最強のライバル・孫穎莎と対戦する。

◇張本 美和（はりもと・みわ）2008年（平20）6月16日生まれ、宮城県仙台市出身の17歳。父・宇さんがコーチ、母・凌さんは95年世界選手権の中国代表。仙台ジュニアクラブで2歳から競技を始め、中学から木下アカデミーへ。現在は木下グループ所属。24年パリ五輪は団体銀。1メートル66。右シェークハンド。