俳優のドウェイン・ジョンソンが、今月4日にニューヨークのメトロポリタン美術館で開催されたメットガラに初出席した際に付けていた時計が話題になっている。



【写真】眩しすぎて直視できない？ダイヤがキラキラ5億円超の腕時計

スカート姿が衝撃的だったが、それに負けない輝きを放っていたのが、「JACOB&CO.」（ジェイコブ&コー）の超高級宝飾時計「ビリオネアIII」。ホワイトゴールド製ケースとブレスレットにエメラルドカットのダイヤモンドが656個、スケルトン・ムーブメントにバゲットカットのダイヤモンドが57個、計129.60ctのダイヤがあしらわれた世界限定18本の希少な品。国内価格はなんと5億8080万円とお値段もとびっきりで、文字通り手元がキラキラと輝いている。ドウェインは同社で自身のルーツを刻む「マタイ トゥールビヨン」を同社に特注したこともあった。



1986年にジェイコブ・アラボ氏によって設立された同社は、ニューヨークを拠点とする高級宝飾・時計ブランド。卓越した職人技と芸術性の高いデザインで知られるジュエリーウオッチで知られる。女優のシドニー・スウィーニー、キム・カーダシアン、G-DRAGON、テニスのアレクサンダー・ズベレフ、サッカーのモトポルトガル代表クリスティアーノ・ロナウド、セレーナ・ゴメスの夫ベニー・ブランコら世界中のセレブや著名人に愛されている。



（よろず～ニュース編集部）