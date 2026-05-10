◆東京六大学野球春季リーグ戦第５週第２日▽立大１５―２早大（１０日・神宮）

立大が早大に連勝し今春のリーグ戦初の勝ち点を奪取した。打線は合計１８安打で１５得点と圧倒。投げては先発の田中優飛（３年＝仙台育英）が８回８安打２失点と粘りの投球で勝ち投手となった。

初回、早大先発・宮城誇南（４年＝浦和学院）にいきなり３連打を浴びせると、相手のエラーも絡み一挙７得点。２回には４番・丸山一喜（４年＝大阪桐蔭）が右越えソロ、続く３回には２番・北野雄大（２年＝鎌倉学園）が左越えの３ランを放つなど、最後まで攻め続け１５得点を奪った。

先発の田中は２日の明大戦以来の２勝目を挙げた。８安打を浴びながらも要所を締め、最後の１２２球目で空振り三振を奪う熱投を見せた。そんな田中にはあるゲン担ぎがある。「（試合の）前日お寿司が結構いいですね。明大戦の前にお寿司に行って良かったので続けようと。明大戦前も昨日も１５皿食べました。好きなネタは炙りサーモンですね」と好調の要因の一つに寿司ルーチンがあることを明かした。

チームは今春のリーグ戦で初の勝ち点を奪取した。木村泰雄監督（６５）は「開幕にはしっかり合わせられなかったけど、全員ある程度ふっきれた。ベンチも雰囲気は良くなってきてそういったところが打線のつながりにはなっている」と分析した。