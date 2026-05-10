◇ラグビー ＮＴＴリーグワン２０２５―２６ 第１８節 神戸 ２４―１９ 東京ベイ（１０日、スピアーズえどりくフィールド）

レギュラーシーズン（ＲＳ）の最終節３試合が行われ、神戸が東京ベイを２４―１９で下し、１６勝目（２敗、勝ち点７５）を挙げ１位でプレーオフ（ＰＯ）進出を決めた。共同主将のブロディ・レタリック（３４）がシーズン１７トライで、ロックとしてはトップリーグ時代の２００４―０５シーズンのバツベイ（旧東芝）以来、２１季ぶりのトライ王に輝いた。リーグワンでは初めて１位通過を果たした古豪が、７季ぶりの優勝に挑む。

神戸が復権へ狼煙（のろし）をあげた。２点を追う後半２８分。敵陣左サイド深くのラインアウトを起点に、フランカーのコストリーが決勝のトライ。２４―１９の逆転勝利で７季ぶり、リーグワンでは初の１位通過を決めた。東京ベイのホーム「えどりく」での連勝記録も「２９」で止め、ロックのレタリックは「チームメートを誇りに思う」と、共同主将として胸を張った。

ニュージーランド代表１０９キャップのレジェンドが今季重ねたトライは１７。ロックとしてリーグワンでは初、前身のトップリーグを通じても２１季ぶりにトライ王に輝いた。「（前所属の）チーフスでのキャリアより今年の方がトライを取っている」と冗談っぽく笑ったレタリック。ＲＳ全１８試合を駆け抜けた秘けつには「試合後のビールの量を少し減らすことかな」とニヤリ。デイブ・レニーＨＣも３４歳の献身に「働き続ける姿勢、努力の部分」と評価を惜しまない。

トップリーグ時代は２度の優勝を誇る古豪。７季ぶりＶを目指すＰＯは、準決勝（３０日、秩父宮）から戦う。「スティーラーズが（最後に）優勝してしばらく経っているので。それが大きなハングリー精神となっている」。２０４センチの大きな柱として、リーグワン初Ｖへ導く。（大谷 翔太）