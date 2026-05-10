◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１６節 ＦＣ東京２―１東京Ｖ（１０日・味の素スタジアム）

２位・ＦＣ東京が逆転で東京ダービーを制し、勝ち点３を獲得した。この日、ＰＫ勝ちで同２を獲得した首位・鹿島との勝ち点差を４に縮めた。前半２９分に東京Ｖ・ＭＦ森田に先制を許したが、同４１分に主将のＤＦ室屋が同点ゴール。後半アディショナルタイム５分に、途中出場のＦＷ長倉が左足で決勝点を流し込んだ。日本代表ＤＦ長友は、森保一監督が見守る中、１０試合ぶり先発で、後半３２分までプレーした。

試合後、松橋力蔵監督は「難しいゲームではあったが、しっかり９０分で勝って勝ち点３を積み上げたことは非常に素晴らしいこと。選手に感謝するとともに、この雰囲気をつくってくださったファン・サポーターの皆さんにもお礼申し上げたい」と語った。長友について、指揮官は「この連戦で実戦形式のトレーニングがない中、この（状態の）上げ方、パフォーマンスをしっかりできるというのは、彼が持っているものも当然あるが、気持ちや一種の力、そういうものをしっかり表現してくれた。エネルギーをチームに与えてくれたし、スタジアムにも届いたのではないか。改めて彼の人間的な素晴らしさ、選手としての素晴らしさを感じたゲームだった」と振り返った。