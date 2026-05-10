◇九州六大学野球春季リーグ 福岡大8―3久留米大（2026年5月10日 光陵グリーンスタジアム）

福岡大打線が爆発して8―3で勝利。北九大と6勝3敗で並んで首位をキープした。

引っ張ったのは1番の古賀和希内野手（4年）だ。初回に左前安打を放つと、すかさず二盗。「自分の中でいけるんじゃないかなと思った」と三盗も決めてチャンスを拡大。和田の適時二塁打で先制のホームを踏んだ。打者一巡の攻撃で打線がつながり初回に2打席目。左前に2点適時打を放ってこの回一挙7点。完全に主導権を握った。

創成館（長崎）では甲子園出場なし。大学入学後は肘、肩の脱臼などけがに泣かされ3年秋からポジションをつかんだ。兄は西武育成で奮闘する古賀輝希選手。「兄より足は速いです。盗塁には自信があります」とチームトップ級の快足にシュアな打撃で3季ぶりの優勝を狙うチームを引っ張っている。

リーグ最終戦の16日は22歳の誕生日。バースデーVへ「自分が結果を出せたら、チームの結果もついてくると思う。誕生日に決められたらいいですね」と心待ちにした。

◇古賀 和希（こが・かずき）2004年（平16）5月16日生まれ、佐賀県出身の21歳。小2から思斉小学校の軟式野球部で始める。思斉中学校時代は黄城ボーイズでプレー。創成館（長崎）では甲子園出場なし。座右の銘は一流の脇役。1メートル77、73キロ。右投げ右打ち。