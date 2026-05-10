URBAN RESEARCH DOORS×NEW ERA®別注キャップが今年も登場♡

毎シーズン人気を集める「URBAN RESEARCH DOORS」と「NEW ERA®」の別注キャップが、2026年も登場♡今年はライトな被り心地が魅力の「9TWENTY」をベースに、クラシックなヤンキースロゴを採用した特別仕様です。ウォッシュ加工を施したボディや、バックスタイルにあしらわれた同色刺繍など、細部までこだわりが詰まったデザインに注目。普段のカジュアルコーデにさりげなく取り入れたい、大人のためのキャップをご紹介します。

クラシック感漂う別注デザイン

今回登場する「NEW ERA 別注920CS」は、1968年から1984年まで使用されていたクラシックなヤンキースロゴをフロントに採用。ヴィンテージ感のあるデザインが、今のトレンドにもぴったりマッチします。

さらに、バックには筆記体のヤンキースロゴを同色刺繍でプラス。後ろ姿まで抜かりないデザインで、さりげない特別感を演出してくれます♪

ベースとなるモデル「9TWENTY」は、柔らかな被り心地と軽さが特徴。長時間着用してもストレスを感じにくく、デイリー使いにもおすすめです。

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DOORSだけの特別カラー展開

ボディにはウォッシュ加工を施した生地を採用し、こなれ感のある仕上がりに。カラーはIVORY、NAVY、CHARCOAL、BLACKの4色展開です。

特に今季注目なのは、NAVYボディにブラウン刺繍を合わせた新配色。落ち着いたムードが漂い、カジュアルになりすぎず大人っぽく取り入れられるカラーリングです♡

「NEW ERA 別注920CS」



価格：4,950円（税込）

シンプルなデザインだからこそ、Tシャツやワンピース、デニムスタイルなど幅広いコーディネートにマッチ。春夏のスタイリングにプラスするだけで、程よい抜け感を演出してくれます。

2026年5月15日（金）より、URBAN RESEARCH DOORS各店、URBAN RESEARCH Store各店、URBAN RESEARCH ONLINE STOREにて発売予定。

カラー：IVORY／NAVY／CHARCOAL／BLACK

サイズ：ONE

春夏コーデのアクセントに♡

「URBAN RESEARCH DOORS」と「NEW ERA®」による別注キャップは、トレンド感と使いやすさを兼ね備えた注目アイテム。

ヴィンテージライクなロゴデザインや洗い加工の風合いが、大人カジュアルな着こなしをぐっとおしゃれに見せてくれます。

毎日のコーデに取り入れやすい特別なキャップを、ぜひチェックしてみてくださいね♪