東京ダービーで１アシストの佐藤龍之介が“W杯メンバー発表”について言及「少しでも上手くなって…」
2026年５月10日、FC東京が２−１と劇的な逆転勝利を収めた東京ダービー後、１アシストを決めた佐藤龍之介は「アドレナリンがめちゃくちゃ出た」喜びを口にした。
室屋成の同点弾をお膳立てしたスルーパスを「これまでの積み重ね」と表現した佐藤は、日本代表の森保一監督が視察していたからといって特別な感情はなく「この試合に限らず自分のベストを尽くした」と述べている。
とはいえ、ワールドカップのメンバー発表（５月15日）が間近に迫っているのも事実。実際、「選ばれたい気持ちはある」。
「選ばれるために取り組んできました。ただ、自分はずっと変わらないスタンスで次の試合に向けて練習に取り組みますし、少しでも上手くなって週末を迎えたいです」
日本代表で任されるとしたら現状でおそらくシャドー。南野拓実に続き、鈴木唯人や三笘薫も負傷する中、そこに食い込めるか。
５日後、19歳の逸材はひとつのターニングポイントを迎えることになる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじかよ！」「信じられない」伝説FWイブラヒモビッチの“衝撃変貌”に世界驚愕！「お願いだからAIだと言ってくれ」
室屋成の同点弾をお膳立てしたスルーパスを「これまでの積み重ね」と表現した佐藤は、日本代表の森保一監督が視察していたからといって特別な感情はなく「この試合に限らず自分のベストを尽くした」と述べている。
とはいえ、ワールドカップのメンバー発表（５月15日）が間近に迫っているのも事実。実際、「選ばれたい気持ちはある」。
「選ばれるために取り組んできました。ただ、自分はずっと変わらないスタンスで次の試合に向けて練習に取り組みますし、少しでも上手くなって週末を迎えたいです」
日本代表で任されるとしたら現状でおそらくシャドー。南野拓実に続き、鈴木唯人や三笘薫も負傷する中、そこに食い込めるか。
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