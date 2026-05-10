昨年１２月に病気で手術したことを告白した歌手の華原朋美（５１）が近影を公開した。

１０日にインスタグラムを更新し、「ここ最近、ずっと家族で色んなとこへ遊びに行ってます 子供って可愛い こどもの日に急遽（きょ）、お部屋に温泉付きホテルに行ったり、お食事も最高でした」と近況を報告。

「テレビの収録が一本入っていたのでとても楽しく収録をさせて頂きサファリパークでは車を借りて動物さんにご飯あげたり、おもちゃ買いに行ったり 沢山の思い出を作ってきました」とつづり、６歳長男との２ショットを披露した。

「ぴゅありてぃ〜な子供から貰う心優しい気持ちはこれからも大切にしていきたいと思います ８月から全国ツアーが来年の３月まで始まりますから今のうちに沢山の思い出を」と公演を控え、「いつも優しい気持ちにしてくれる子供に感謝です」とつづった。

この投稿にはフォロワーから「可愛い」「朋ちゃん、とーっても幸せそうだね」「とても素敵で綺麗です」「息子くんと楽しい思い出たーっくさん作ってね！！」などの声が寄せられている。

華原は１日に、８月３０日から全国ツアー「♡Ｆａｎｔａｓｔｉｃ ｓｏｎｇｓ♡」を行うことを発表。埼玉・三郷市文化会館から全国１９か所で１９公演を行う。また「３０周年記念コンサートが終わってから、個人的に病気が見つかり１２月の仕事を終えて入院して４時間以上にも及ぶ手術を受けました」と公表した。