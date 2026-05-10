◆パ・リーグ 西武６―１楽天（１０日・ベルーナドーム）

西武が４連勝。今季初の同一カード３連勝を成し遂げ、貯金を３に増やした。４番のタイラー・ネビン内野手（２８）は初回２死一塁、右翼フェンス直撃の先制二塁打を放つと、３回先頭では左越えに４号ソロをたたき込むなど、２安打２打点の活躍を見せた。

この日は母の日。感謝の気持ちを鮮やかなピンク色のバットに込めて、２万７３６４人の大観衆で埋め尽くされたベルーナドームを沸かせた。

お立ち台では「自分の母と妻も来ていて、妻は母になって初めての母の日。なので記念すべき試合になった。本当に愛している。今、バックネット裏にいるんですが、自分の人生で本当に大切な人です」と２人の“母”に思いをはせ、涙を流した。

１月に第１子の長男が誕生。その影響で２月の春季キャンプには合流が遅れた。「すごい特別な気分ですね。プライベートも充実しています」。みなぎる闘志。１軍合流後の９試合、チームは７勝２敗。自身も打率４割８分５厘、チームトップタイの４本塁打と打ちまくる。

お母さんに対しても「自分のことよりは家族優先を第一にひたすら考えている母です」とネビン。守るべき存在ができたからこそ、自らを育んでくれた歳月にあらためて深い感謝ができる。５月１０日、所沢。異国の地で、最高の恩返しができた。（加藤 弘士）