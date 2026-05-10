◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日４―９巨人（１０日・バンテリンドーム）

巨人のドラフト２位・田和廉投手（２３）が、初登板からの連続試合無失点を１５に伸ばし、自身が持つ球団新人記録を更新した。

１点リードの６回から登板。まずは先頭・石伊をシンカーで見逃し三振に抑えると、続く鵜飼を三ゴロ、田中を二ゴロとテンポ良く３者凡退に仕留めた。

これまではビハインドでマウンドに向かうことが多かったが、この日は１点リードと緊迫した場面での登板。「緊張感はいつもよりあったかなとは思うんですけど、いつも通り立てたのかなと。ブルペンではもちろん緊張したけど、マウンドに上がってからは『とにかく先頭』といういつも通りの意識でできた」。阿部監督も「（無失点が続いている）だからこそああいうところで行かせた。いつかは点を取られると思うけど、今の気持ちでやってほしい」と好投を続けるルーキーの背中を押した。

７回から登板した田中瑛と並び、これでチームトップタイの１５登板。３月２８日の阪神戦（東京ドーム）でプロ初登板を果たして以降、いまだ得点を許さない投球を続けているが、意識しているのは目の前の打者と向き合うことだけ。「目の前の一戦と、その打者に対してどうアプローチしていくかというところだけを考えて」。自然体の投球で結果につなげていく。