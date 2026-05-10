◆大相撲 ▽夏場所初日（１０日、両国国技館）

大関に復帰した霧島（音羽山）が白星発進した。幕内・隆の勝（湊川）との立ち合いで頭からぶつかり、起こした。さらに突っ込んできた相手を左に開いてはたき込んだ。過去６勝１４敗の相手に「思い切り当たろうという気持ちで土俵に上がった」と振り返った。八角理事長（元横綱・北勝海）は「立ち合いがいい。あのまま持っていければもっと良かったけど、踏み込んでいるから効いた」と評価した。

大関としては２４年夏場所２日目以来、７２６日ぶりの勝利。「あまり気にしないで一番だけに集中していた」と明かす。春場所後に大関から平幕以下に転落してからは史上３例目となる復帰となるが、過去の魁傑と照ノ富士はいずれも白星で、霧島も続いた。霧島自身は新大関だった２３年名古屋場所は右肋骨（ろっこつ）骨挫傷で初日から休場した雪辱を果たしたが「最初の大関時代との違うという気持ちは全くない。気を引き締めないといけない」と苦労をしたからこそ、浮かれた様子はなかった。

八角理事長は「（横綱に）上がるにはもっと馬力がないと。そうすれば安定感も出てくる。この立ち合いを続けること」と期待の裏返しから厳しく要求した。横綱・豊昇龍（立浪）、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）が敗れ、看板力士で勝ったのは霧島のみ。それでも「全く気にしない。まずは自分の一番をやるだけ」と足元を見つめた。２日目は幕内・義ノ富士（伊勢ケ浜）と対戦する。（山田 豊）