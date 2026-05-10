元NMB48メンバー、ヒョウ柄キャミでデコルテ＆美背中輝く「セクシーでドキドキする」「絵になる」の声
【モデルプレス＝2026/05/10】元NMB48の山本望叶が5月9日、自身のInstagramを更新。ヒョウ柄のキャミソールを身に着けたコーディネートを公開した。
【写真】元48グル人気メン「デコルテも肌も綺麗」色白素肌輝くキャミソール姿
山本は「ヒョウ柄すきなんだあ」とつづり、夜の街角に佇むプライベートショットを投稿。ロングヘアをなびかせたショットで、ヒョウ柄のキャミソールを着用し、美しいデコルテと背中のラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「ヒョウ柄が似合いすぎ」「デコルテも肌も綺麗」「お人形さんみたいなビジュアル」「夜の路上ですら絵になる美しさ」「セクシーでドキドキする」「スタイルレベチ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元48グル人気メン「デコルテも肌も綺麗」色白素肌輝くキャミソール姿
◆山本望叶、デコルテ＆美背中際立つキャミ姿披露
山本は「ヒョウ柄すきなんだあ」とつづり、夜の街角に佇むプライベートショットを投稿。ロングヘアをなびかせたショットで、ヒョウ柄のキャミソールを着用し、美しいデコルテと背中のラインが際立っている。
◆山本望叶の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ヒョウ柄が似合いすぎ」「デコルテも肌も綺麗」「お人形さんみたいなビジュアル」「夜の路上ですら絵になる美しさ」「セクシーでドキドキする」「スタイルレベチ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】