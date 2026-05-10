第1子妊娠中のみちょぱ、美脚際立つプールサイドショット公開「お腹ふっくらしてて尊い」「健康的な美ボディ」の声
【モデルプレス＝2026/05/10】モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優が5月9日、自身のInstagramを更新。プールサイドでのショットを公開した。
【写真】第1子妊娠の27歳ギャルタレント「オーラ凄い」美脚スラリのプールサイドショット
3月30日の投稿で、産婦人科の担当医からのOKを得て、夫でモデルの大倉士門とハワイを訪れたことを明かしていた池田。この日はその際のショットだと思われる、プールサイドで過ごす様子を複数枚投稿。「はやく夏こないかなー！（色んな意味で）」とつづり、ハワイのアウラニ・ディズニー・リゾート＆スパと思われる場所で、水着にTシャツを羽織りくつろぐ姿などを公開しており、スラリとした脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「赤ちゃん夏生まれになるのかな」「お腹ふっくらしてて尊い」「健康的な美ボディ」「ハワイでリラックスしててもオーラ凄い」といった声が寄せられている。
みちょぱは、2022年10月22日に大倉と結婚。2026年2月5日に第1子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】第1子妊娠の27歳ギャルタレント「オーラ凄い」美脚スラリのプールサイドショット
◆池田美優、プールサイドで美脚際立つ
3月30日の投稿で、産婦人科の担当医からのOKを得て、夫でモデルの大倉士門とハワイを訪れたことを明かしていた池田。この日はその際のショットだと思われる、プールサイドで過ごす様子を複数枚投稿。「はやく夏こないかなー！（色んな意味で）」とつづり、ハワイのアウラニ・ディズニー・リゾート＆スパと思われる場所で、水着にTシャツを羽織りくつろぐ姿などを公開しており、スラリとした脚が際立っている。
◆池田美優の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「赤ちゃん夏生まれになるのかな」「お腹ふっくらしてて尊い」「健康的な美ボディ」「ハワイでリラックスしててもオーラ凄い」といった声が寄せられている。
みちょぱは、2022年10月22日に大倉と結婚。2026年2月5日に第1子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
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