「イッテQ！」新メンバー候補生で話題“きゃすみる”辻加純、恋人・たいりとの2ショット公開「美男美女すぎる」「ラブラブ尊い」の声
【モデルプレス＝2026/05/10】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が5月9日、自身のInstagramを更新。交際中のダンスインストラクター・辻野太陸（つじの・たいり）との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「美しすぎて眼福」イケメン恋人との密着ショット
辻は「10代らすと 関わってくれたみんなありがとう」とつづり、10日の誕生日前に恋人のたいりと過ごすプライベートショットを複数枚投稿。「きのう久々にたいりくんにあえた 行きたかったところ行けて嬉しい」と喜びを明かし、顔を寄せ合う仲睦まじい2ショットなどを公開している。
この投稿に、ファンからは「美男美女すぎる」「幸せあふれる2ショットにほっこりする」「ラブラブ尊い」「美しすぎて眼福」「10代ラスト楽しんでね」「ベストカップルで最高」などという反響が寄せられている。
辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。辻野とは、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」（2024年）で“きゃすたい”として人気コンビになるも、辻野がオオカミ役だったことから結果は不成立となっていた。2025年12月に「PopteenTV」で2人が再会する様子が公開され、その後それぞれのInstagramにて交際を公表した。（modelpress編集部）
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◆辻加純、辻野太陸と2ショット
辻は「10代らすと 関わってくれたみんなありがとう」とつづり、10日の誕生日前に恋人のたいりと過ごすプライベートショットを複数枚投稿。「きのう久々にたいりくんにあえた 行きたかったところ行けて嬉しい」と喜びを明かし、顔を寄せ合う仲睦まじい2ショットなどを公開している。
◆辻加純の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美男美女すぎる」「幸せあふれる2ショットにほっこりする」「ラブラブ尊い」「美しすぎて眼福」「10代ラスト楽しんでね」「ベストカップルで最高」などという反響が寄せられている。
辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。辻野とは、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」（2024年）で“きゃすたい”として人気コンビになるも、辻野がオオカミ役だったことから結果は不成立となっていた。2025年12月に「PopteenTV」で2人が再会する様子が公開され、その後それぞれのInstagramにて交際を公表した。（modelpress編集部）
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