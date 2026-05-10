◇明治安田J1百年構想リーグEAST第16節第2日 東京V 1―2 FC東京（2026年5月10日 味の素スタジアム）

東京Vが試合終了直前の失点でFC東京とのダービーに敗れた。前半29分にMF森田晃樹（25）のこの大会初ゴールで先制したが、41分に追いつかれ、後半50分に決勝点を決められた。

城福浩監督（65）は「前半は多少押し込まれると想定していたが、後半は我々の時間だと思っていた。そこで2点目を決められなかった。ちょっとした質が勝敗を分けたが、学ばないといけない」。そしてほめるところもあったのではと聞かれると、「負けてほめるのでは、このチームが弱者だと認めることになる」と、きっぱりと言い切った。

森田も「失点は人がいるのにフリーができる。5バックの課題がもろに出た。ゴールはうまくセカンドボールを拾って、抜けられて、フリーで決められた。試合を決めるゴールを決められるようになりたい」と喜びは控えめ。

DF林尚輝（27）も「失点シーンを含めて緩さがあったが、ベースは揺るがないようにしたいというのがある。次は何としても勝ちに結びつけたい」と、次戦13日の町田戦へ向けて切り換えた。