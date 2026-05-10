「どんどん母の顔になってくる自分」氷川きよし、幼少期の母子2ショットにファン驚き「とても似てらっしゃる」
歌手の氷川きよしが10日にInstagramを更新。幼少期の母子2ショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】氷川きよし、母との2ショット
母の日に氷川が「どんどん母の顔になってくる自分。笑うと父の笑顔になる自分」と投稿したのは母との2ショット。写真には幼い氷川の後ろで佇む母の姿が収められている。
投稿の中で氷川は「お母さん48年前に産んでくれて本当に本当にありがとう。ご飯作ってくれてありがとう。育ててくれてありがとう。愛情をくれてありがとう。存在してくれてありがとう」とつづっている。
幼少期の親子2ショットに、ファンからは「お母さんそっくり！」「そっくりですね!!」「とても似てらっしゃる」などの声が集まっている。
■氷川きよし（ひかわ きよし）
1977年9月6日生まれ。福岡県出身。2000年2月、日本コロムビア創立90周年記念アーティストとして「箱根八里の半次郎」で歌手デビュー。同年『NHK紅白歌合戦』に初出場。2002年2月から初の全国コンサートツアーがスタート。全国70ヶ所で140公演を成功させる。同年の大晦日に「きよしのズンドコ節」で第44回日本レコード大賞の金賞を受賞。2017年10月、ドラゴンボール超×氷川きよし企画としてシングル「限界突破×サバイバー」をリリースし新境地を開拓。2024年、所属していた芸能プロダクションからの独立を発表し、新会社「KIIZNA」を設立した。
引用：「氷川きよし」Instagram（@kiina_kiyoshi_hikawa）
【写真】氷川きよし、母との2ショット
母の日に氷川が「どんどん母の顔になってくる自分。笑うと父の笑顔になる自分」と投稿したのは母との2ショット。写真には幼い氷川の後ろで佇む母の姿が収められている。
投稿の中で氷川は「お母さん48年前に産んでくれて本当に本当にありがとう。ご飯作ってくれてありがとう。育ててくれてありがとう。愛情をくれてありがとう。存在してくれてありがとう」とつづっている。
■氷川きよし（ひかわ きよし）
1977年9月6日生まれ。福岡県出身。2000年2月、日本コロムビア創立90周年記念アーティストとして「箱根八里の半次郎」で歌手デビュー。同年『NHK紅白歌合戦』に初出場。2002年2月から初の全国コンサートツアーがスタート。全国70ヶ所で140公演を成功させる。同年の大晦日に「きよしのズンドコ節」で第44回日本レコード大賞の金賞を受賞。2017年10月、ドラゴンボール超×氷川きよし企画としてシングル「限界突破×サバイバー」をリリースし新境地を開拓。2024年、所属していた芸能プロダクションからの独立を発表し、新会社「KIIZNA」を設立した。
引用：「氷川きよし」Instagram（@kiina_kiyoshi_hikawa）